https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Samsun'da toplu ulaşıma 'toplu zam'

Samsun'da toplu ulaşım fiyatlarına zam geldi. Dolmuş, halk otobüsü, tramvay ve öğrenci servisi ücretlerine enflasyon oranında zam uygulandı.
28 Ağustos 2021 17:10
+Aa- Yazdır
Samsun'da toplu ulaşıma 'toplu zam'

.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma zam kararı çıktı. Zam kararının artından yeni ücret tarifeleri de bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Alınan karar neticesinde ulaşımda öğrenci servisleri, yolcu dolmuşları, halk otobüsleri ve tramvay (hafif raylı sistem) ücretlerine enflasyon oranında zam uygulandı.

Uygulanan zamlarla birlikte Samsun'da birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dolmuş hatlarının ücreti tam kişi 3,5 TL'den 4 TL'ye, öğrenci ücreti ise 3 TL'den 3,5 TL'ye yükseldi. 3 TL olan halk otobüsü fiyatı 3,5 TL'ye çıkarken servis ve tramvay ücretleri de enflasyon oranında zamlandı.

Alınan zam kararının ardından konuşan 2. Hat dolmuş şoförü Selamet Yamanoğlu, "Şu anda yapılan zam piyasa şartlarına göre kurtarmıyor. Önceden mazotun litresi 2,5 TL iken yolcu ücreti de 2,5 TL'ydi. Şu anda mazotun litresi 7 TL'yi geçmesine rağmen yolcu ücreti 4 TL oldu. Kurtarmıyor ama olana 'bereket' diyeceğiz" dedi.

Aynı hatta dolmuşçuluk yapan bazı şoförler ise, "Şu anda 4 TL yapılması bence aceleci bir karar oldu. Biraz daha beklenebilirdi. Yolcular bu durumdan şikayetçi değil. Hatta 'geç bile kaldınız' diyorlar" diye konuştular.

Yapılan zamlara tepki gösteren vatandaşlar ise, "Şu anda dolmuşa bindik. 3,5 TL'lik dolmuş ücreti 4 TL olmuş. Çok zam geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ekmeğe, dolmuşa, otobüse, tramvaya zam geldi" şeklinde tepki gösterdiler.

Okul servisi ücretlerine yüzde 16 zam yapıldı

Öğrenci servislerine de yüzde 16 oranında zam geldiğini ifade eden Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, "Servis ücretlerine yüzde 16 oranında zam yapıldı. Biz yüzde 20 oranında zam talep etmiştik. Karar UKOME'den yüzde 16 olarak geçti. Zamla birlikte en yakın mesafe okul servisi ücreti 270 TL'den başlayacak. En uzak mesafe okul servisi ücreti ise 730 TL'den başlayacak" ifadelerini kullandı.

UKOME'den alınan yeni ücret tarifeleri bugünden itibaren vatandaşlara uygulanmaya başladı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da üretilen somonlar, 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor
28 Ağustos 2021 17:05		 EPDK: Elektrik faturasında gizli zam söz konusu değil
28 Ağustos 2021 16:31
Kocaeli otomotiv ihracatında hız kesmiyor
28 Ağustos 2021 15:59		 İncirin fiyatı cep yakıyor
28 Ağustos 2021 14:48
Dumlupınar Üniversitesi de eğitime başlayacağı tarihi açıkladı
28 Ağustos 2021 11:06		 TMSF, Aynes'i satışa çıkardı
28 Ağustos 2021 10:06
Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen 'zam' haberi
28 Ağustos 2021 09:11		 Kripto parada 'token' furyası! Uzmanlar uyarıyor
28 Ağustos 2021 07:41
1.446 ton altın çıkarılmaya hazır
28 Ağustos 2021 06:22		 e-Ticaret'te rekor sipariş
28 Ağustos 2021 06:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:17 - Meteoroloji'den 4 ilimiz için sağanak uyarısı19:10 - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın acı günü!19:08 - AK Parti'li Özhaseki'den Kayseri'ye hızlı tren müjdesi18:54 - Bekçiyi bıçakla yaraladı, bacağından vurularak yakalandı18:53 - Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti18:52 - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in acı günü!
18:34 - İhtiyaç sahiplerine 2,9 milyar lira elektrik tüketim desteği verildi18:02 - Prof. Dr. Şen: Perşembe günü sıcaklıklar aniden düşecek18:00 - Okul öncesi öğretmeni yaz tatilinde uygulama sınıfında tam gün görevlendirilebilir mi?17:59 - İngiliz bilim insanları açıkladı: Delta iki kat hastanelik ediyor17:56 - Tüm dünyada internet günlerce kesilebilir!17:55 - Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
17:40 - Tunceli Valiliği'nden orman yangınına ilişkin açıklama17:29 - Mikrobiyoloji uzmanlarının yoğun 'PCR testi' mesaisi17:11 - Samsun Şehir Hastanesi'nin yapımı tüm hızıyla sürüyor17:10 - Samsun'da toplu ulaşıma 'toplu zam'17:05 - Elazığ'da üretilen somonlar, 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor
17:02 - 3 kez sınır dışı edilen DEAŞ'lı sahte pasaportla yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
Vatandaşlara aşı olmayın diyen imam açığa alındı
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Haftalık vaka sayısı açıklandı... Vaka oranı en fazla olan il
Öğretim görevlisi ilanına adayın tez konusu yazıldı
Restoran ve kafeler: Milli Eğitim formülü uygulansın
Aşı olmayan öğretmen: Denemediğim bitkisel ürün kalmadı
Bakan Muş açıkladı: O görüntülere soruşturma başlatıldı
Öğrenciler sekiz ayda yaptı: 1 TL ile 100 kilometre gidiyor
Rektörden ev sahiplerine rica, 'ev kiralarını makul tutun'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sezen Aksu 1
deliysek de aptal değiliz 1
şekere başlamak 1
uzayda kaybolmak 2
çalar saat 3
Erteleniyoruz 2
üç gün tatil 1
Aşık olunca yapılan tuhaflıklar 1
hasta olduğu halde rapor almamak 1
taş devri 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam