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Samsun Şehir Hastanesi'nin yapımı tüm hızıyla sürüyor

Samsun'da yapımı devam eden 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi filizlenmeye başladı.
28 Ağustos 2021 17:11
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Samsun Şehir Hastanesi'nin yapımı tüm hızıyla sürüyor

1 milyar 69 milyon TL (KDV hariç) proje bedelli 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 7'si tamamlandı. Yer teslimi 13 Kasım 2020 tarihinde yapılan 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor. Sağlık kenti olan Samsun'u sağlık turizminde daha da güçlü hale getirecek projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. KDV hariç 1 milyar 69 milyon TL proje bedelli, 68 bin 990 m2 oturum alanı, 234 bin 371 m2 arsa alanı olan hastane inşaatının durumu beton dökümü ve hafriyatta yüzde 7 fiziki seviyesinde devam ediyor.

Hastane inşaatını yerinde inceleyen eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, "Samsun'un sağlık alanındaki en büyük yatırımını yerinde inceledik. Samsun Şehir Hastanesi'nin inşaatı devam ediyor. Gayet güzel ve yoğun bir çalışma var. Samsun, 2 yıl sonra çok güzel bir hastane kazanacak. Hastanenin Samsun'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Sadece Samsun'a değil çevre ülkelere de hizmet verecek bir hastane yapılıyor"

Hastanenin sadece bölgeye ve Türkiye'ye hizmet vermeyeceğinin altını çizen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Şehir hastanesi inşaatı şu anda çok hızlı bir şekilde ilerlemekte. 900 yataklı hastanenin şu anda yüzde 7'si tamamlandı. Yaklaşık 2 yıl içerisinde bitmesini bekliyoruz. Hastanemizde 40 ameliyathane, 200'den fazla yoğun bakım olacak. Acil alanımız ve diğer özellikli birimlerimizle birlikte bölgeye hizmet veren bir hastane olacak. Bizler de sabırsızlıkla hastanemizin hizmete geçmesini bekliyoruz. Şehir hastanesinin 'sağlık kenti Samsun' için çok ciddi katkıları olacak.

Sağlık turizmi başta olmak üzere diğer ameliyatlar olsun, özellikli işlemler olsun şehre katkı sağlayacak. Ameliyathane sayısının fazlalığı, yoğun bakımın fazlalığı, nitelikli hasta odaları, nitelikli birimlerin olması, her türlü tıbbi ekipmanın işlevsel halde olması çok büyük bir kazanım olacak. Sadece Samsun'a değil tüm bölgeye ve çevre ülkelere de sağlık turizmi açısından destek verecek bir hastane yapılıyor. Hastanenin 310 bin m2 kapalı alanı olacak. Bu da 5-6 hastane büyüklüğü kapasitesinde bir hastanemiz olacak anlamına geliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüşüyoruz. Bağlantı yollarını yaparak, vatandaşlarımızın buraya rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Samsun Şehir Hastanesi hem şehrimize hem bölgemize hem de ülkemize katkı sağlayacak çok güzel bir hastane olacak" diye konuştu.

"Bacasız fabrika Samsun Şehir Hastanesi'nde 12 bin kişi çalışacak"

Şehir hastanesinin Canik ilçesine de hareket getireceğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, şunları söyledi:

"Şehir hastanesi bölgenin en büyük hastanesi olacak. İlçe sınırlarımızın içinde olması da bizim için önemli. Bölgemizi ciddi anlamda harekete geçirecek bir yatırım. 900 yataklı ve günlük 40 bin kişiden fazla insanın girip çıktığı, 12 bin kişinin 3 vardiyada çalıştığı bacasız bir fabrika kuruluyor. Hem Samsun'a hem de Canik'e ciddi anlamda katkı sağlayacak. İnşaatla birlikte bölgede de hareketlilik olmaya başladı. Hastanemiz inşallah seçimlere yetişecek ve milletimizin hizmetine sunulacak."

Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde bulunan Samsun Şehir Hastanesinde hummalı bir çalışma hakim.
İhlas Haber Ajansı
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