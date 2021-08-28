Mikrobiyoloji uzmanlarının yoğun 'PCR testi' mesaisi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki moleküler mikrobiyoloji laboratuvarı, Kovid-19 teşhisinde en kritik aşama olan PCR testlerini sonuçlandırabilmek için yoğun bir mesaiyle çalışıyor.

AA ekibi, vaka sayılarının az olduğu dönemde günlük ortalama 1000, çok olduğu dönemde ise ortalama 4 bin PCR testinin sonuçlandırıldığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde testlerle ilgili yürütülen süreçleri adım adım görüntüledi.

Öncelikle hastane dışındaki bankoda ateş ölçümünün ardından başvurularını yapan vatandaşlar, hastane içerisindeki Kovid-19 polikliniklerine yönlendiriliyor ve boğaz ve burundan sürüntü alınmasıyla gerçekleştirilen PCR testlerini yaptırıyor.

Hemşireler, vatandaşlardan alınan numuneleri kutular içerisinde bir alt katta bulunan moleküler mikrobiyoloji laboratuvarına götürüyor. Belirtileri sebebiyle aciliyet taşıyan hastaların örneklerine kırmızı renkli barkod yapıştırılıyor.

Testlerin esas analiz ve sonuçlanma süreci bu laboratuvarda gerçekleşiyor.

- Tek seferde 94 hasta inceleniyor

Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Fatih Ocak, numunelere önce ön test işlemlerinin yapıldığını, bu işlemden geçenlerin ise test sonuçlarının ortaya çıktığı cihaza alındığını anlattı.

Ocak, "94 hastanın testini cihaza yüklüyoruz. Ortalama 35-36 dakikalık süre sonunda 94 hastanın testi sonuçlanmış oluyor. Sonuçlanan testler, uzman doktorlar tarafından değerlendiriliyor. Bilgisayarlarımıza düşen hasta sonuçlarını tek tek değerlendirerek, negatif veya pozitif olduğunu belirliyoruz. Çıkan sonuçları da Halk Sağlığı Yönetim Sistemine gönderiyoruz." diye konuştu.

- PCR testleri neden bazen geç sonuçlanıyor?

Doktor Ocak, "PCR testimiz çok geç çıktı" eleştirilerine yönelik, şu bilgileri paylaştı:

"94 değil de tek bir hastayı PCR testiyle çalışmış olsak bile 36 dakika süren cihaz aşaması, öncesindeki ön kabul, ön test aşamalarını dikkate aldığımızda bir saati geçer sonuçlanması. Hasta sayısının çok fazla olması gibi durumlarda ön işlemlerin süresi otomatikman uzuyor. Bazen hastaların sonuçlarında kesin pozitif veya negatif diyemediğimiz durumlar da olabiliyor, o zaman testin tekrar çalışılmasını istiyoruz. Söz konusu sebeplerle bazen testlerin sonuçlanma süreci uzayabiliyor."

- "Çevre hastanelerde yapılan PCR testleri de laboratuvarımıza gönderiliyor"

Hastanede günde ortalama kaç testin sonuçlandırıldığına ilişkin de Ocak, "Vaka sayılarının düşük olduğu dönemlerde hastanemizde günde ortalama 800-1000 arasında test çalışıyoruz. Çevre hastanelerde yapılan PCR testleri de bizim laboratuvarımıza gönderiliyor. Vaka sayıları arttığında ise bu sayı 4 binlere kadar çıkabiliyor." dedi.

Bu yoğunluğun da test sonuçlanma sürelerini uzatabildiğine işaret eden Ocak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastane laboratuvarımız açısından değerlendirdiğimizde, PCR testlerini 94 hasta olacak şekilde toplu halde çalıştığımız için en erken 2 saat, en geç de 7-8 saatte sonuçlanıyor. Halk Sağlığı Yönetim Sistemine ilettiğimiz sonuçları oradaki doktorların da değerlendirdiğini dikkate alarak, vatandaşlar en geç 24 saat içinde e-Nabız üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor."

- "Testler toplum sağlığının korunması açısından çok önemli"

Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Ocak, "PCR testleri pozitif olan kişilerin diğer kişilere bulaştırmaması ve hızlıca tedavilerine başlanması açısından çok önemli. Özellikle Delta varyantı çok hızlı bulaşıyor. Hastalığa bu varyantta yakalanan bir kişi ortalama 8 kişiye bulaştırıyor. Testler hastaların bir an önce belirlenmesi, toplum sağlığının korunması açısından çok önemli." dedi.

Ocak, Kovid-19 olduğundan şüphelenen vatandaşların kişisel koruyucu önlemlerini alarak en yakın sağlık kuruluşunda test yaptırması gerektiğinin altını çizdi.

Aşılanmanın önemine de değinen Ocak, aşılı olan kişilere Kovid-19 bulaşsa bile daha hafif atlattıklarına dikkati çekti.