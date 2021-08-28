https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tunceli Valiliği'nden orman yangınına ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği, Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında devam eden orman yangınına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
28 Ağustos 2021 17:40
+Aa- Yazdır
Tunceli Valiliği'nden orman yangınına ilişkin açıklama

Valilik açıklamasında, "Basında ve kamuoyunda bazı çevrelerce Tunceli ilimiz Hozat ve Ovacık ilçelerimiz sınırları içerisinde çıkan örtü yangınlarına müdahale edilmediği, uzun zamandır yangının devam ettiği şeklinde asılsız paylaşımlar yapılmakta ve kamuoyu yanıltılmaktadır. 26 Ağustos tarihinde çıkan Ovacık-Hozat arası Buzlutepe örtü yangını, dün itibariyle tamamen söndürülmüştür. Yine 26 Ağustosta başlayan Hozat Tanzi Deresi üzeri batı tarafı bağımsız münferit alanda çıkan yangın, 27 Ağustos tarihinde tamamen söndürülmüştür. Hozat Tanzi Deresi üzeri uzak mesafe doğu tarafında bağımsız münferit alanda çıkan büyük örtü yangını tamamen kontrol altına alınmış, yangın alanının etrafı iş makineleri marifetiyle yangın bantlarıyla çevrilmiş alanda zaman zaman münferit alevlenmeler ve tütmeler yaşanmakta olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hozat Tanzi Deresi'nin daha üst kısımlarında bulunan bağımsız münferit alanın etrafı genel itibariyle iş makineleri marifetiyle yangın bantlarıyla çevrilmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları gayretle devam etmektedir. Yangın alanı yerleşim yerlerimize oldukça uzak bir bölgede olduğundan yerleşim yerlerine sıçrama ihtimali bulunmamaktadır. Bölge vatandaşlarımız açısından tehlikeli olup Ovacık ve Hozat Kaymakamlıklarımızın izni olmaksızın alana girilmemesi ve oluşturulmaya çalışılan sosyal medya algılarına itibar edilmemesi ayrıca kamuoyunu yanıltanlar hakkında yasal işlem yapılacağının bilinmesi önemle rica olunur" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji'den 4 ilimiz için sağanak uyarısı
28 Ağustos 2021 19:17		 AK Parti'li Özhaseki'den Kayseri'ye hızlı tren müjdesi
28 Ağustos 2021 19:08
İhtiyaç sahiplerine 2,9 milyar lira elektrik tüketim desteği verildi
28 Ağustos 2021 18:34		 Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
28 Ağustos 2021 17:55
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Taliban ile görüşeceğiz
28 Ağustos 2021 17:00		 Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'deniz ürünleri' açıklaması
28 Ağustos 2021 16:11
Bakan Akar: 48 saatten az bir sürede personelimiz tahliye edildi
28 Ağustos 2021 13:40		 Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'a geldi
28 Ağustos 2021 13:12
Ak Partili belediyeler mercek altında
28 Ağustos 2021 09:25		 İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
28 Ağustos 2021 07:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:17 - Meteoroloji'den 4 ilimiz için sağanak uyarısı19:10 - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın acı günü!19:08 - AK Parti'li Özhaseki'den Kayseri'ye hızlı tren müjdesi18:54 - Bekçiyi bıçakla yaraladı, bacağından vurularak yakalandı18:53 - Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti18:52 - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in acı günü!
18:34 - İhtiyaç sahiplerine 2,9 milyar lira elektrik tüketim desteği verildi18:02 - Prof. Dr. Şen: Perşembe günü sıcaklıklar aniden düşecek18:00 - Okul öncesi öğretmeni yaz tatilinde uygulama sınıfında tam gün görevlendirilebilir mi?17:59 - İngiliz bilim insanları açıkladı: Delta iki kat hastanelik ediyor17:56 - Tüm dünyada internet günlerce kesilebilir!17:55 - Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
17:40 - Tunceli Valiliği'nden orman yangınına ilişkin açıklama17:29 - Mikrobiyoloji uzmanlarının yoğun 'PCR testi' mesaisi17:11 - Samsun Şehir Hastanesi'nin yapımı tüm hızıyla sürüyor17:10 - Samsun'da toplu ulaşıma 'toplu zam'17:05 - Elazığ'da üretilen somonlar, 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor
17:02 - 3 kez sınır dışı edilen DEAŞ'lı sahte pasaportla yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
Vatandaşlara aşı olmayın diyen imam açığa alındı
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Haftalık vaka sayısı açıklandı... Vaka oranı en fazla olan il
Öğretim görevlisi ilanına adayın tez konusu yazıldı
Restoran ve kafeler: Milli Eğitim formülü uygulansın
Aşı olmayan öğretmen: Denemediğim bitkisel ürün kalmadı
Bakan Muş açıkladı: O görüntülere soruşturma başlatıldı
Öğrenciler sekiz ayda yaptı: 1 TL ile 100 kilometre gidiyor
Rektörden ev sahiplerine rica, 'ev kiralarını makul tutun'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sezen Aksu 1
deliysek de aptal değiliz 1
şekere başlamak 1
uzayda kaybolmak 2
çalar saat 3
Erteleniyoruz 2
üç gün tatil 1
Aşık olunca yapılan tuhaflıklar 1
hasta olduğu halde rapor almamak 1
taş devri 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam