Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
|28 Ağustos 2021 17:55
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yarın Türkiye'ye geliyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
'Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas 29 Ağustos 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanısıra, başta Afganistan'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir.'
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