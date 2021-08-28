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Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
28 Ağustos 2021 17:55
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Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yarın Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas 29 Ağustos 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanısıra, başta Afganistan'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir.'
Memurlar.Net
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