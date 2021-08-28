https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tüm dünyada internet günlerce kesilebilir!

ABD'de yapılan bir araştırma Güneş'te yaşanabilecek patlamalar veya fırtınaların dünyadaki internetin günlerce kesilmesine neden olabileceği sonucuna ulaştı.
28 Ağustos 2021 17:56
+Aa- Yazdır
Tüm dünyada internet günlerce kesilebilir!

Dünya henüz koronavirüsü atlatamamışken ABD'den yeni bir uyarı geldi.

ABD'nin önce gelen eğitim kurumlarından California Üniversitesi'nde görev yapan bilişim uzmanı Sangeetha Abdu Jyothi, gezegenimizin küresel internet kesintisi tehdidi ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Güneş'te yaşanabilecek patlamalar veya fırtınaların böyle bir etkisi olabileceğinin altını çizen Jyothi, bu durumun 10 yıl içeresinde yaşanabileceğinin altını çizdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 10 yıl içinde tüm dünyadaki internetin kesilmesine neden olabilecek büyüklükte bir patlama veya fırtınanın meydana gelme olasılığı yüzde 12.

Jyothi'ye göre, bu tip patlamalar sonrası ortaya çıkan iyonize parçalar ve elektromanyetik dalgalanmalar gezegenimizin manyetik alanda bozulmalara yol açabilecek kapasitede.

Dünya'nın manyetik alanında yaşanacak bozulmaların ise direkt olarak elektronik cihazları etkileyebileceği belirtiliyor.

1859 yılında yani günümüzden 162 yıl önce gezegenimizin benzer bir durum ile karşılaştığını anımsatan uzmanlar o dönem Avrupa ve Kuzey Amerika'daki telgraf ağlarının ciddi bir şekilde etkilendiğinin altını çizdi.

162 yıl önce yaşanan bu durum oldukça büyük bir iletişim krizine yol açmıştı. Neredeyse her şeyin internet üzerinden yapıldığı günümüzde ise bu tehdit daha da büyük.

Uzmanlar bu durumu 'kabus senaryosu' olarak nitelendiriyor. Zira küresel internetin günlerce kesilmesi demek, on milyarlarca dolarlık zarar anlamına geliyor.

Ayrıca bu durumun GPS sistemlerinin devre dışı kalmasına ve geniş ölçekli elektrik kesintilerine de yol açabileceği belirtiliyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İngiliz bilim insanları açıkladı: Delta iki kat hastanelik ediyor
28 Ağustos 2021 17:59		 ABD'den DEAŞ'a misilleme: SİHA'larla vurdular
28 Ağustos 2021 06:30
Pentagon: Afganistan'da ikinci bir patlama olduğuna inanmıyoruz
27 Ağustos 2021 19:34		 Fed Başkanı: Bu yıl varlık alımlarını azaltmak uygun olabilir
27 Ağustos 2021 18:41
Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 110'a yükseldi
27 Ağustos 2021 12:59		 Fransa, Türkiye'yi kırmızı listeye ekledi
27 Ağustos 2021 12:39
Kabil'deki terör saldırıları sonrası tahliye uçuşları yeniden başladı
27 Ağustos 2021 11:50		 Almanya'da skandal! Atatürk afişine büyük tepki yağıyor
27 Ağustos 2021 09:03
Tahliyenin perde arkası: Yeni köprüler kuruluyor
27 Ağustos 2021 07:25		 'Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor'
26 Ağustos 2021 22:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:17 - Meteoroloji'den 4 ilimiz için sağanak uyarısı19:10 - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın acı günü!19:08 - AK Parti'li Özhaseki'den Kayseri'ye hızlı tren müjdesi18:54 - Bekçiyi bıçakla yaraladı, bacağından vurularak yakalandı18:53 - Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti18:52 - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in acı günü!
18:34 - İhtiyaç sahiplerine 2,9 milyar lira elektrik tüketim desteği verildi18:02 - Prof. Dr. Şen: Perşembe günü sıcaklıklar aniden düşecek18:00 - Okul öncesi öğretmeni yaz tatilinde uygulama sınıfında tam gün görevlendirilebilir mi?17:59 - İngiliz bilim insanları açıkladı: Delta iki kat hastanelik ediyor17:56 - Tüm dünyada internet günlerce kesilebilir!17:55 - Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
17:40 - Tunceli Valiliği'nden orman yangınına ilişkin açıklama17:29 - Mikrobiyoloji uzmanlarının yoğun 'PCR testi' mesaisi17:11 - Samsun Şehir Hastanesi'nin yapımı tüm hızıyla sürüyor17:10 - Samsun'da toplu ulaşıma 'toplu zam'17:05 - Elazığ'da üretilen somonlar, 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor
17:02 - 3 kez sınır dışı edilen DEAŞ'lı sahte pasaportla yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
Vatandaşlara aşı olmayın diyen imam açığa alındı
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Haftalık vaka sayısı açıklandı... Vaka oranı en fazla olan il
Öğretim görevlisi ilanına adayın tez konusu yazıldı
Restoran ve kafeler: Milli Eğitim formülü uygulansın
Aşı olmayan öğretmen: Denemediğim bitkisel ürün kalmadı
Bakan Muş açıkladı: O görüntülere soruşturma başlatıldı
Öğrenciler sekiz ayda yaptı: 1 TL ile 100 kilometre gidiyor
Rektörden ev sahiplerine rica, 'ev kiralarını makul tutun'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bugün olanlar 3
çok sinirliyim 2
çikolata 1
simetri 1
mekke 1
kendi imkanlarıyla çoğalan 1
inşirah 1
Ne yapalım dağılalım mı? 2
evde kış hazırlığı 3
iş yerine alışamama 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam