Prof. Dr. Şen: Perşembe günü sıcaklıklar aniden düşecek
|28 Ağustos 2021 18:02
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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında aşırı sıcak hava dalgasını ve önümüzdeki günlerde beklenen hava durumunu değerlendirdi.
Sıcaklar en yukarı seviyelere geldi. 35 dereceyi biz ısı çarpması açısından kritik eşik olarak görürüz. Arabistan üzerinden gelen sıcaklar tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün güneş çarpmasından ve ısı çarpmasından korunmamız lazım.
Kuraklık devam ediyor Türkiye'de. Kuraklık had safhada... Ağustos ayı her gün yağmur yağacak diye bir şey yok ama Türkiye kurak bir yaz ayı geçiriyor Karadeniz Bölgesi hariç...
Orman yangınları açısından çok bir tehlike yok ama kuraklık had safhada devam ediyor. Sıcaklık yarın 1 derece düşse de devam ediyor. Perşembe günü önemli bir meteorolojik hadise olabilir. Sıcaklıklar aniden düşecek. 8-9 derece bir düşüş bekliyorum ben. Batı Karadeniz'de perşembe akşamı dikkat etmemiz lazım. Aşırı sıcakların üzerine soğuk havalar geldiği zaman atmosfer karışıyor. Karıştığı zaman da başımıza afet olarak gelen yağışları meydana getiriyor. İnşallah öyle olmaz. Dilim varmıyor ona ama öyle gözüküyor durum. İnşallah değişir atmosferdeki durum.
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