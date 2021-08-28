Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
|28 Ağustos 2021 18:53
|+Aa- Yazdır
Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde Haluk Levent sahneye çıktı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran dinleyicileriyle buluşan Levent, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Haluk Levent, bazı şarkılarını ise seyircilerin arasında dolaşarak okudu. Bu sırada hayranları da şarkıcıya eşlik etti.
Bursa'ya 28 yıldır geldiğini ve konserler verdiğini anlatan Haluk Levent, "Bursa'ya dair güzel anılarım var. Ancak Bursa Festivali'nde ilk defa sahne alıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
AHBAP organizasyonuyla ilgili yaşadığı anıları da dinleyicileriyle paylaşan Levent, bir helikopter kiralama işinde bürokrasiye takıldığını, işi çözmek için yetkili memurun eşine telefonda şarkı söylediğini anlattı. Anlattığı anılar ve destekleri için seyircilerden alkış alan Levent, 2019 yılında hayatını kaybeden kanser hastası Neslican Tay'ı da anarak, onun sevdiği bir şarkısını da söyledi.
Ünlü şarkıcı ayrıca, konserde bir sağlık çalışanıyla da sahnenin önünde dans etti.
Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Levent, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Neşet Ertaş'ın hayatının film olmasına ailesi dava açıyor
26 Ağustos 2021 23:29
|Ünlü şarkıcı Tarkan'dan aşı itirafı!
26 Ağustos 2021 23:28
|Nihat Doğan sözleriyle tepki çekince paylaşımını sildi
26 Ağustos 2021 22:17
|Deniz Akkaya: Paşalar gibi yattık çıktık
26 Ağustos 2021 14:25
|Necati Şaşmaz'dan boşanan Nagehan Kaşıkçı'dan sahte rapor açıklaması
26 Ağustos 2021 08:40
|Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncunun durumu iyiye gidiyor
25 Ağustos 2021 17:24
|Usta sanatçı Metin Çekmez hayatını kaybetti
25 Ağustos 2021 15:11
|Oyuncu Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı
25 Ağustos 2021 07:46
|'TRT'nin yeni dizisinde Kenan İmirzalıoğlu başrolde olacak'
24 Ağustos 2021 21:26
|Neşet Ertaş'ın hayatı sinemaya aktarılacak
24 Ağustos 2021 19:37