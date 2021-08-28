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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın acı günü!

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın bugün yaşamını yitiren 94 yaşındaki annesi Hanife Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.
28 Ağustos 2021 19:10
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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın acı günü!

Hanife Yıldırım için Kaynaşlı Merkez Mezarlığında ikindi vaktinde kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile vatandaşlar katıldı.

Hanife Yıldırım'ın cenazesi, Kaynaşlı Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
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