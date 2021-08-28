Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın acı günü!
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın bugün yaşamını yitiren 94 yaşındaki annesi Hanife Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.
|28 Ağustos 2021 19:10
|+Aa- Yazdır
Hanife Yıldırım için Kaynaşlı Merkez Mezarlığında ikindi vaktinde kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile vatandaşlar katıldı.
Hanife Yıldırım'ın cenazesi, Kaynaşlı Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yöneticilik yapıyordu...! Şimdi 5 ülkeye ihraç ediyor
28 Ağustos 2021 20:55
|Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in acı günü!
28 Ağustos 2021 18:52
|Prof. Dr. Şen: Perşembe günü sıcaklıklar aniden düşecek
28 Ağustos 2021 18:02
|Kazada vefat eden astsubayın cenaze namazını babası kıldırdı
28 Ağustos 2021 16:55
|Orman işçisi, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
28 Ağustos 2021 16:01
|'Söylentisi bile yetti' Mülteciler Edirne'ye akın etti!
28 Ağustos 2021 15:19
|Evlerde faturayı en çok arttıran o cihazlar
28 Ağustos 2021 14:42
|'100 katlı gökdelene eşi' Türkiye'nin en yüksek barajı tamamlandı
28 Ağustos 2021 14:00
|Korona tedavisi gören mühendis: Keşke aşı yaptırmış olsaydım
28 Ağustos 2021 12:41
|Tiyatrocudan satılık temiz mezarlık
28 Ağustos 2021 12:17