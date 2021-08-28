Meteoroloji'den 4 ilimiz için sağanak uyarısı
Çanakkale ve Bursa'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|28 Ağustos 2021 19:17
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu olacak.
Çanakkale ve Bursa'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın, batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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