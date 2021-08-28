'Emniyet görevlisinin siyasi parti etkinliğine katıldığı' iddiası
Kocaeli Valiliği, Dilovası ilçesinde bir siyasi parti etkinliğine üniformalı emniyet görevlisinin katıldığı iddiasına yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi.
|28 Ağustos 2021 20:48
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında, Dilovası ilçesinde bir siyasi partinin etkinliğine üniformalı bir emniyet görevlisinin katılım sağladığına dair haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Konuyla ilgili detaylı inceleme yapılması amacıyla haberlerde adı geçen emniyet görevlisi hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakanlıktan ölen deniz kaplumbağaları için suç duyurusu
28 Ağustos 2021 20:06
|Vaka sayısı 18 binin altına düştü
28 Ağustos 2021 20:02
|Meteoroloji'den 4 ilimiz için sağanak uyarısı
28 Ağustos 2021 19:17
|AK Parti'li Özhaseki'den Kayseri'ye hızlı tren müjdesi
28 Ağustos 2021 19:08
|İhtiyaç sahiplerine 2,9 milyar lira elektrik tüketim desteği verildi
28 Ağustos 2021 18:34
|Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
28 Ağustos 2021 17:55
|Tunceli Valiliği'nden orman yangınına ilişkin açıklama
28 Ağustos 2021 17:40
|AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Taliban ile görüşeceğiz
28 Ağustos 2021 17:00
|Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'deniz ürünleri' açıklaması
28 Ağustos 2021 16:11
|Bakan Akar: 48 saatten az bir sürede personelimiz tahliye edildi
28 Ağustos 2021 13:40