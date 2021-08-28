Facebook, WhatsApp'ı satmak zorunda kalabilir
Instagram ve WhatsApp gibi zamanında ufak sayılacak şirketleri satın alarak sosyal medya pazarındaki rekabete zarar verdiği söylenen Facebook, gücünü kullanarak rakiplerini adeta "ezmesi" açısından bir kez daha suçlanıyor.
|28 Ağustos 2021 20:57
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