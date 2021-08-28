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Facebook, WhatsApp'ı satmak zorunda kalabilir

Instagram ve WhatsApp gibi zamanında ufak sayılacak şirketleri satın alarak sosyal medya pazarındaki rekabete zarar verdiği söylenen Facebook, gücünü kullanarak rakiplerini adeta "ezmesi" açısından bir kez daha suçlanıyor.
28 Ağustos 2021 20:57
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Facebook, WhatsApp'ı satmak zorunda kalabilir

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'a yönelik antitröst hamlesini yinelemiş durumda ve burada şirketin Instagram ile WhatsApp'ı satması isteniyor.

Aynı zamanda Facebook'un gelecekte bu tarz satın alımlar yapmasının yasaklanması da hedeflenen amaçlar arasında bulunuyor.
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