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THY'nin tahliye uçuşunda Afgan bir kız çocuğu dünyaya geldi

Türk Hava Yolları'nın TK3281 sefer sayılı Dubai-Birmingham tahliye uçuşu sırasında, yerden 10 bin metre yükseklikte Afgan bir kız çocuğu dünyaya gözlerini açtı.
28 Ağustos 2021 21:40
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THY'nin tahliye uçuşunda Afgan bir kız çocuğu dünyaya geldi

Türk Hava Yolları'nın tahliye uçuşu ile İngiltere'nin Birmingham kentine seyahat eden Afganistan vatandaşı 26 yaşındaki Soman Noori isimli kadın yolcu, 10 bin metrede doğum yaparak bebeğini gökyüzünde kucağına aldı. Kabin ekiplerinin gerçekleştirdiği doğum sonrası bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Doktor olmayınca, kabin ekipleri doğumu yaptırdı

Afganistan'da İngiltere için çalışan Afgan vatandaşlarının tahliyesi için düzenlenen uçuşta başlayan doğum Türkiye saati ile 04:00 civarında ve Kuveyt hava sahası üzerinde gerçekleşti. Hamile yolcunun doğum sancılarının başladığını kabin ekibine bildirmesi üzerine uçakta doktor anonsu yapıldı. Uçakta doktorun bulunmaması nedeniyle kabin ekibi aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi. 30 yaşındaki baba Taj Moh Hammat ve anne Soman Noori üçüncü çocuklarının ismini Havva koydu.

Tedbiren Kuveyt'e inen uçak gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle birlikte Birmingham seyahatini sürdürdü ve uçuş güvenli şekilde tamamlandı.
İhlas Haber Ajansı
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