https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Türkiye Grand Prix'si, 3 Ekim yerine 10 Ekim'de düzenlenecek.
28 Ağustos 2021 21:47
+Aa- Yazdır
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen Kanada, Singapur ve Avustralya'daki yarışlara, 10 gün önce Japonya'nın da eklenmesiyle 2021 takvimi revize edildi.

Sezon öncesi duyurulan yarış sayısı, 23'ten 22'ye düşürüldü. 19-21 Kasım tarihlerine bir yarış koyma planı değişmedi ancak boşluğu hangi ülkenin dolduracağı da henüz belirlenmedi.

1-3 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta düzenlenmesi planlanan yarış hafta sonu, İngiltere'nin, kırmızı listesinde yer alan Türkiye'den dönüş yapanları zorunlu 10 gün karantinaya alması sebebiyle 8-10 Ekim tarihlerine ertelendi.

11-13 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ancak Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Türkiye Grand Prix'si, daha sonra yeniden takvime dahil edilmişti.

2020'de Türkiye, 9 yıl sonra yeniden bir F1 yarışına ev sahipliği yapmış, mücadeleyi kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu okçuluğa ilgiyi artırdı
28 Ağustos 2021 11:40		 Cristiano Ronaldo yeniden Manchester United'da
27 Ağustos 2021 19:11
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
27 Ağustos 2021 16:27		 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
26 Ağustos 2021 20:57
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
26 Ağustos 2021 20:17		 Basketbol salonları yüzde 50 kapasiteyle seyircilere açılacak
26 Ağustos 2021 19:19
Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor... İşte yeni adresi
26 Ağustos 2021 15:55		 Fenerbahçe'den yeni adım: Kadın futbol takımı
26 Ağustos 2021 14:13
Denizin üzerinden motosikletle geçti: Avrupa'dan Asya'ya 1.5 dakikada ulaştı
25 Ağustos 2021 20:19		 Mevsimlik işçi Gülistan, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu
24 Ağustos 2021 11:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:19 - 'Vefat edenlerin çoğu aşısız ya da eksik aşı yaptıranlar'23:17 - Antalya'da duran kalbi İzmir'de yeniden atmaya başladı23:16 - Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali başladı23:14 - Emekli ikramiyesiyle böğürtlen bahçesi kurdu, ihracata hazırlanıyor23:13 - 'Turizmin başkenti'ne gelen turist sayısı 5 milyonu aştı22:59 - İçişleri Bakanı Soylu: Batılı ülkeler hala patinaj çekiyor
22:46 - Tarım ve Orman Bakanlığı su verimliliği projelerine hız veriyor22:45 - Hititler'de 'kabartmalı ortostat' kültürü Alacahöyük'te başlamış22:27 - Otobüslerin karakutusu: Takograf22:23 - Dünya'nın en kuzeyindeki ada 'tesadüfen' bulundu22:22 - Afganistan'da 2 üst düzey DEAŞ'lı öldürüldü21:53 - Sultangazi'de polis ekipleri saldırıya uğradı: 4 polis yaralı
21:51 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü21:48 - Çavuşoğlu: Irak'taki PKK mevcudiyetini asla kabul etmeyiz21:47 - Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti21:42 - Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı, hayatını kaybetti21:40 - THY'nin tahliye uçuşunda Afgan bir kız çocuğu dünyaya geldi
21:34 - Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vatandaşlara aşı olmayın diyen imam açığa alındı
İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
Haftalık vaka sayısı açıklandı... Vaka oranı en fazla olan il
Öğretim görevlisi ilanına adayın tez konusu yazıldı
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Siyasi parti etkinliğine katılan polise soruşturma açıldı
Aşı olmayan öğretmen: Denemediğim bitkisel ürün kalmadı
Restoran ve kafeler: Milli Eğitim formülü uygulansın
Bakan Muş açıkladı: O görüntülere soruşturma başlatıldı
Öğrenciler sekiz ayda yaptı: 1 TL ile 100 kilometre gidiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hasta olduğu halde rapor almamak 2
şu an çalan şarkı 3
İlkokul öğretmenim 1
çikolata 1
memur denince akla gelenler 2
aptal numarası yapmak 1
turkovac 2
yıllar sonra buraya bakmak 1
çığlık atmak 1
çalar saat 3
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam