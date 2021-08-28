Afganistan'da 2 üst düzey DEAŞ'lı öldürüldü
|28 Ağustos 2021 22:22
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ABD, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 26 Ağustos'ta gerçekleştirilen saldırıları üstlenen DEAŞ'ın Horasan koluna yönelik hava saldırısı düzenlemişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD'li Tümgeneral William Taylor, hava saldırısının ardından Afganistan'daki son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey isminin öldürüldüğünü, 1'inin de yaralandığını bildirdi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, öldürülen 2 kişinin planlayıcı ve yardımcı konumunda olduğunu belirterek, bunun vuruş için tek başına yeterli bir neden olduğunu söyledi.
Kirby, ABD'nin bu saldırıları Kabil'deki havaalanı saldırısına yönelik misilleme olarak yapıp yapmadığı sorusuna, "13 cesur askerimizi kaybettikten sadece birkaç gün sonra olması tesadüf değil" diye yanıt verdi. "Kabil'deki havaalanında ciddi bir tehdit olmasına rağmen zaman çizelgesinde bizim için hiçbir şey değişmedi" diyen Kirby, tehditlerin hala çok gerçek ve çok dinamik olduğunu belirtti. Kirby, yaptığı açıklamada ayrıca, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ABD askerlerinin çekilmeye başladığını doğruladı.
Afganistan'dan 177 bin kişi tahliye edildi
ABD'li Tümgeneral William Taylor, ABD'nin toplamda 117 bin kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiğini söyledi. Taylor, tahliye edilen kişilerin büyük çoğunluğunun Afgan vatandaşı olduğunu, 5 bin 400'ün ise ABD vatandaşı olduğunu aktardı. Taylor, son 24 saat içinde ABD uçuşlarında 6 bin 800 kişinin tahliye edildiğini belirtti.
Kabil'deki terör saldırısının ardından 2 DEAŞ üyesinin öldürülmesine yönelik açıklamada bulunan Taylor, "Kendimizi savunma yeteneğini korumaya devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.
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