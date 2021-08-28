https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya'nın en kuzeyindeki ada 'tesadüfen' bulundu

Dünyanın en kuzey ucundaki kara parçası şans eseri bulundu. Araştırmacıların, Grönland'da inceleme yaparken keşfettikleri ada bilim dünyasında heyecan yarattı.
28 Ağustos 2021 22:23
+Aa- Yazdır
Dünya'nın en kuzeyindeki ada 'tesadüfen' bulundu

Grönland'da araştırma yapmak üzere yola çıkan bilim insanları, Dünya'nın en kuzeyindeki kara parçasını "tesadüfen" buldu.

Araştırma ekibi, örnek toplamak için 1978'de keşfedilen ve bugüne kadar en kuzeydeki ada olarak bilinen Oodaaq'a gitmek için yola çıktı.

Oodaaq'a ayak bastıklarını düşünen ekip burada bir sürprizle karşılaştı.

Dünyanın en kuzeyindeki ada

Konumu kontrol eden bilim insanları, Oodaaq'ın yaklaşık 800 metre kuzeybatısında başka bir adada olduklarını fark ettiler.

Yaklaşık 30 metre çapındaki küçük adanın keşfi 6 kişilik ekibi heyecanlandırdı.

Yeni ada için isim önerisi: Qeqertaq Avannarleq

Dünyanın en kuzeyindeki ada olarak bilinen Oodaaq'ın yerini alacağı düşünülen yeni ada için isim bile önerildi.

Araştırma ekibi adanın isminin Grönlandca "en kuzeydeki ada" anlamına gelen "Qeqertaq Avannarleq" olmasını istiyor.

Dünyanın en kuzeyinde olduğuna inanılan ada, deniz yatağındaki çamur ve buzultaştan oluşuyor.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Afganistan'da 2 üst düzey DEAŞ'lı öldürüldü
28 Ağustos 2021 22:22		 Çin'den ABD'nin Covid-19 raporuna tepki: Siyasi bir rapordur
28 Ağustos 2021 20:21
İngiliz bilim insanları açıkladı: Delta iki kat hastanelik ediyor
28 Ağustos 2021 17:59		 Tüm dünyada internet günlerce kesilebilir!
28 Ağustos 2021 17:56
ABD'den DEAŞ'a misilleme: SİHA'larla vurdular
28 Ağustos 2021 06:30		 Pentagon: Afganistan'da ikinci bir patlama olduğuna inanmıyoruz
27 Ağustos 2021 19:34
Fed Başkanı: Bu yıl varlık alımlarını azaltmak uygun olabilir
27 Ağustos 2021 18:41		 Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 110'a yükseldi
27 Ağustos 2021 12:59
Fransa, Türkiye'yi kırmızı listeye ekledi
27 Ağustos 2021 12:39		 Kabil'deki terör saldırıları sonrası tahliye uçuşları yeniden başladı
27 Ağustos 2021 11:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:19 - 'Vefat edenlerin çoğu aşısız ya da eksik aşı yaptıranlar'23:17 - Antalya'da duran kalbi İzmir'de yeniden atmaya başladı23:16 - Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali başladı23:14 - Emekli ikramiyesiyle böğürtlen bahçesi kurdu, ihracata hazırlanıyor23:13 - 'Turizmin başkenti'ne gelen turist sayısı 5 milyonu aştı22:59 - İçişleri Bakanı Soylu: Batılı ülkeler hala patinaj çekiyor
22:46 - Tarım ve Orman Bakanlığı su verimliliği projelerine hız veriyor22:45 - Hititler'de 'kabartmalı ortostat' kültürü Alacahöyük'te başlamış22:27 - Otobüslerin karakutusu: Takograf22:23 - Dünya'nın en kuzeyindeki ada 'tesadüfen' bulundu22:22 - Afganistan'da 2 üst düzey DEAŞ'lı öldürüldü21:53 - Sultangazi'de polis ekipleri saldırıya uğradı: 4 polis yaralı
21:51 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü21:48 - Çavuşoğlu: Irak'taki PKK mevcudiyetini asla kabul etmeyiz21:47 - Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti21:42 - Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı, hayatını kaybetti21:40 - THY'nin tahliye uçuşunda Afgan bir kız çocuğu dünyaya geldi
21:34 - Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vatandaşlara aşı olmayın diyen imam açığa alındı
İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
Haftalık vaka sayısı açıklandı... Vaka oranı en fazla olan il
Öğretim görevlisi ilanına adayın tez konusu yazıldı
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Siyasi parti etkinliğine katılan polise soruşturma açıldı
Aşı olmayan öğretmen: Denemediğim bitkisel ürün kalmadı
Restoran ve kafeler: Milli Eğitim formülü uygulansın
Bakan Muş açıkladı: O görüntülere soruşturma başlatıldı
Öğrenciler sekiz ayda yaptı: 1 TL ile 100 kilometre gidiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uzayda kaybolmak 1
difenbahya 1
Aşık olunca yapılan tuhaflıklar 1
deliysek de aptal değiliz 1
artık seninle biz düşman bile değiliz 2
gitmek mi kalmak mı zor 1
aptal numarası yapmak 1
Hali hal olmamak 1
gece gece çalışmak 1
6 km yürüyüş 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam