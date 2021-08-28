https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Turizmin başkenti'ne gelen turist sayısı 5 milyonu aştı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ağırladığı yabancı turist sayısında 5 milyonu geçti.
28 Ağustos 2021 23:13
+Aa- Yazdır
'Turizmin başkenti'ne gelen turist sayısı 5 milyonu aştı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, doğal tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Akdeniz'in cazibe merkezi olan ve ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, 2021 yılı turizm verilerinin yüz güldürmeye devam ettiği belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı"nın Antalya'da başarıyla uygulandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya'da, kente hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu geçti. 2020 yılı 1 Ocak-27 Ağustos döneminde yurt dışından 1 milyon 428 bin 943 kişinin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu yılın aynı döneminde hava yoluyla gelen turist sayısı yüzde 253 artış kaydederek 5 milyon 50 bin 701'e ulaştı. Verilere göre, geçtiğimiz yıl 1-27 Ağustos tarihleri arasında kente hava yoluyla gelen turist sayısı 672 bin 424 olurken bu yıl aynı tarihler arasında gelen turist sayısı 1 milyon 656 bin 19 oldu. Böylece kente hava yoluyla gelen turist sayısı bakımından

geçtiğimiz yıla göre aylık bazda yüzde 146 oranında artış kaydedildi."

Açıklamada, 2021 yılında, ocak ayından bu yana Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada, yüzde 34,61 ziyaretçi oranı ile Rusya'nın yer aldığı vurgulandı. Rusya'yı yüzde 20,59 ile Ukrayna, yüzde 11,95 ile Almanya ve yüzde 5,39 turistle Polonya takip ettiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tarım ve Orman Bakanlığı su verimliliği projelerine hız veriyor
28 Ağustos 2021 22:46		 Bakan Kurum: En geç 1 yıl içinde teslim edilecek
28 Ağustos 2021 20:58
Samsun'da toplu ulaşıma 'toplu zam'
28 Ağustos 2021 17:10		 Elazığ'da üretilen somonlar, 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor
28 Ağustos 2021 17:05
EPDK: Elektrik faturasında gizli zam söz konusu değil
28 Ağustos 2021 16:31		 Kocaeli otomotiv ihracatında hız kesmiyor
28 Ağustos 2021 15:59
İncirin fiyatı cep yakıyor
28 Ağustos 2021 14:48		 Dumlupınar Üniversitesi de eğitime başlayacağı tarihi açıkladı
28 Ağustos 2021 11:06
TMSF, Aynes'i satışa çıkardı
28 Ağustos 2021 10:06		 Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen 'zam' haberi
28 Ağustos 2021 09:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:19 - 'Vefat edenlerin çoğu aşısız ya da eksik aşı yaptıranlar'23:17 - Antalya'da duran kalbi İzmir'de yeniden atmaya başladı23:16 - Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali başladı23:14 - Emekli ikramiyesiyle böğürtlen bahçesi kurdu, ihracata hazırlanıyor23:13 - 'Turizmin başkenti'ne gelen turist sayısı 5 milyonu aştı22:59 - İçişleri Bakanı Soylu: Batılı ülkeler hala patinaj çekiyor
22:46 - Tarım ve Orman Bakanlığı su verimliliği projelerine hız veriyor22:45 - Hititler'de 'kabartmalı ortostat' kültürü Alacahöyük'te başlamış22:27 - Otobüslerin karakutusu: Takograf22:23 - Dünya'nın en kuzeyindeki ada 'tesadüfen' bulundu22:22 - Afganistan'da 2 üst düzey DEAŞ'lı öldürüldü21:53 - Sultangazi'de polis ekipleri saldırıya uğradı: 4 polis yaralı
21:51 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü21:48 - Çavuşoğlu: Irak'taki PKK mevcudiyetini asla kabul etmeyiz21:47 - Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti21:42 - Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı, hayatını kaybetti21:40 - THY'nin tahliye uçuşunda Afgan bir kız çocuğu dünyaya geldi
21:34 - Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vatandaşlara aşı olmayın diyen imam açığa alındı
İmamlara 'akademi' mezunu şartı geliyor
Haftalık vaka sayısı açıklandı... Vaka oranı en fazla olan il
Öğretim görevlisi ilanına adayın tez konusu yazıldı
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Siyasi parti etkinliğine katılan polise soruşturma açıldı
Aşı olmayan öğretmen: Denemediğim bitkisel ürün kalmadı
Restoran ve kafeler: Milli Eğitim formülü uygulansın
Bakan Muş açıkladı: O görüntülere soruşturma başlatıldı
Öğrenciler sekiz ayda yaptı: 1 TL ile 100 kilometre gidiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çığlık atmak 1
çikolata 1
Sözlük yazarlarından beklentiler 2
memur çocuğu olmak 1
çalar saat 3
zeytinyağı 1
uzayda kaybolmak 1
8 saat kesintisiz uyumak 1
Uykuya dalmadan önce,uyandıktan hemen sonra ilk akla gelen 1
Aşık olunca yapılan tuhaflıklar 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam