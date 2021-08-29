https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek - Haritalı

Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor
29 Ağustos 2021 06:30
+Aa- Yazdır
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu; Çanakkale ve Bursa'nın doğu, Balıkesir'in kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin yıldızı Afrika'da parlıyor
29 Ağustos 2021 07:25		 Aynı daire başka öğrencilere de kiralanmış
28 Ağustos 2021 23:39
Koronavirüs uyku düzenini bozdu; uyku bölünmeleri arttı
28 Ağustos 2021 23:31		 'Vefat edenlerin çoğu aşısız ya da eksik aşı yaptıranlar'
28 Ağustos 2021 23:19
Antalya'da duran kalbi İzmir'de yeniden atmaya başladı
28 Ağustos 2021 23:17		 Emekli ikramiyesiyle böğürtlen bahçesi kurdu, ihracata hazırlanıyor
28 Ağustos 2021 23:14
Otobüslerin karakutusu: Takograf
28 Ağustos 2021 22:27		 Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı, hayatını kaybetti
28 Ağustos 2021 21:42
THY'nin tahliye uçuşunda Afgan bir kız çocuğu dünyaya geldi
28 Ağustos 2021 21:40		 Yöneticilik yapıyordu...! Şimdi 5 ülkeye ihraç ediyor
28 Ağustos 2021 20:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:25 - Türkiye'nin yıldızı Afrika'da parlıyor07:10 - Sınırlarda 'tam güvenlik stratejisi'06:40 - Satılık çok kiralık yok06:30 - Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek - Haritalı06:15 - Kılıçdaroğlu FETÖ'nün umudu oldu00:04 - Üniversite idari personeline tayin hakkı geliyor!
00:01 - 29 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:44 - Hamsi, istarvit ve sardalyada dökme avcılık yasaklandı23:39 - Aynı daire başka öğrencilere de kiralanmış23:31 - Koronavirüs uyku düzenini bozdu; uyku bölünmeleri arttı23:19 - 'Vefat edenlerin çoğu aşısız ya da eksik aşı yaptıranlar'23:17 - Antalya'da duran kalbi İzmir'de yeniden atmaya başladı
23:16 - Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali başladı23:14 - Emekli ikramiyesiyle böğürtlen bahçesi kurdu, ihracata hazırlanıyor23:13 - 'Turizmin başkenti'ne gelen turist sayısı 5 milyonu aştı22:59 - İçişleri Bakanı Soylu: Batılı ülkeler hala patinaj çekiyor22:46 - Tarım ve Orman Bakanlığı su verimliliği projelerine hız veriyor
22:45 - Hititler'de 'kabartmalı ortostat' kültürü Alacahöyük'te başlamış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite idari personeline tayin hakkı geliyor!
Satılık çok kiralık yok
Kılıçdaroğlu FETÖ'nün umudu oldu
29 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek - Haritalı
Sınırlarda 'tam güvenlik stratejisi'
Türkiye'nin yıldızı Afrika'da parlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
inşirah 1
Aşık olunca yapılan tuhaflıklar 1
memur çocuğu olmak 1
gitmek mi kalmak mı zor 1
Ne yapalım dağılalım mı? 2
evde kış hazırlığı 2
yıllar sonra buraya bakmak 1
mekke 1
koalisyon 1
babaannemiz gibi yemek 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam