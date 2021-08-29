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Satılık çok kiralık yok

İstanbul'da üniversitelere yakın semtlerde fiyatlar fırladı. Artış yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişti. Satılıkta sıfır ve bahçeli ev fiyatlarının ikiye katlanması da talebi yine kiraya kaydırdı.
29 Ağustos 2021 06:40
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Satılık çok kiralık yok

Kentsel dönüşümün başladığı semtlerde binlerce ailenin ev arayışına girmesi ve üniversite kayıtlarının başlaması kiralık fiyatlarını adeta uçurdu. Hem evi yıkılan vatandaşın, hem üniversite öğrencilerinin bir anda patlayan konut talebinin, salgın sürecinde kesintiye uğrayan yeni konut arzıyla karşılanamaması kiralık ev bulmayı güçleştirdi. İstanbul'da kiralık fiyatları yüzde 30 ile yüzde 100 arasında artış gösterirken, bahçeli ve sıfır konutlarda satılık fiyatları da 2-3 katına çıktı. Sadece konut değil yurt fiyatları da cep yakıyor. Özel yurtlarda fiyatlar en düşük 2 bin-2 bin 500 lira civarında seyrediyor.

10 BİN BİNA YIKILIYOR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, üniversiteye kayıt ve kentsel dönüşümle ev talebinin bir anda patlamasının kiralık fiyatlarını artırdığını söyledi. Aşa, şunları söyledi: "Anadolu ve Avrupa yakasında 10 bine yakın bina yıkım aşamasında. Her binada 10 daire olsa, bir andan 100 bin ailenin konut arayışına girmesi demek. Ayrıca öğrencilerin kaydı, yine pandemi nedeniyle memleketine gidenlerin dönmesi, bir anda talebi sıkıştırdı."

KADIKÖY'DE 4 BİNE ÇIKTI

İstanbul'da yüzde 30'dan başlayan kiralıkların bölgesine göre yüzde 100'e kadar çıktığına işaret eden Aşa, "Suadiye, Bostancı, Kadıköy gibi yerlerde fiyatlarda yüzde 100 artış söz konusu" dedi. Avcılar'da bin 200-bin 500 lira olan kiraların 3 bin liraya kadar yükseldiğine işaret eden Aşa, "Kadıköy, Şişli, Mecidiyeköy gibi semtlerde 2 bin-2 bin 500 lira olan kiralar, 3 bin 500 -4 bin lira civarında" dedi.


MERKEZLER DAHA PAHALI

İstanbul Beşiktaş, Bakırköy ve Fatih semt merkezlerinde de kiraların benzer değişiklik gösterdiğini söyleyen Aşa, "Yedikule, Kocamustafapaşa gibi yerlerde kiralıklar daha uygun. Ortalama 2 bin - 2 bin 500 lira seviyesinde. Ancak Fındıkzade, Vatan Caddesi gibi merkezlerde 70-80 metrekare 2 oda 1 salon kiraları 3 bin - 3 bin 500 lira civarında. Etiler, Levent'te 7-8 bin liradan aşağı kiralık bulamazsınız" dedi. Sıfırda da fiyatların arttığına işaret eden Aşa, "Çünkü yeni evler yapılmıyor. İkinci elde fiyatlar daha uygun. Beşiktaş'ta iki oda, bir salon satılık 700 bin- 800 bin liraya bulabiliyorsunuz. Ancak sıfır olduğunda iki katına çıkıyor. İkinci el satılıkta artış yok" dedi.


Hamide Hangül

Yeni Şafak
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