Sınırlarda 'tam güvenlik stratejisi'

'Sınırlarda tam güvenlik' stratejisini devreye sokan Türkiye; İran, Suriye ve Irak sınırına 'güvenlik duvarı' inşa ederken 378 kilometrelik Ermenistan sınırının 140 kilometrelik kısmına da son teknoloji kamera ve aydınlatma sistemi kurdu. Ayrıca, Ermenistan sınırına 52 adet elektro-optik kule sistemi yerleştirildi. 249 kilometrelik Bulgaristan kara sınırı ile 203 kilometrelik Yunanistan kara sınırında toplam 89 adet elektro-optik kule yapıldı. Proje dahilinde bugüne kadar Ermenistan, İran, Irak, Suriye, Bulgaristan ve Yunanistan sınırına toplam 330 elektro-optik kule sistemi yerleştirildi. Yüzde 90'ı tamamlanan elektro-optik kuleler, sınır yönetiminde kilit rol oynuyor. Sadece gözetleme amaçlı olmayan kuleler, kara gözetleme radarı, termal kamera, gündüz kamera sistemi, GPS alıcısı, lazer uzaklık ölçer, dijital manyetik pusula gibi sistemleri de bünyesinde barındırıyor. Bu kuleler sayesinde termal kameralar ile en az 10 kilometreden insan algılama, en az 4 kilometreden ise insan tanıma yapılıyor. Gündüz görüş kameralarıyla ise en az 3 kilometreden insan, en az 8 kilometreden araç algılama, en az 1 kilometreden insan tanıma, en az 2 kilometreden araç tanıma gerçekleştiriliyor. Kara sınırlarının yanı sıra deniz sınırlarında da kuş uçurtmayan Türkiye, Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi çerçevesinde de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Deniz sınırlarında son teknoloji gözetleme kuleleri, radar sistemleri, deniz gözetleme istasyonu kurulurken bu sene sonuna kadar projenin yüzde 50'lik kısmının tamamlanması planlanıyor.

12 KADEMELİ SINIR GÜVENLİĞİ

Türkiye'nin komşularıyla toplam 11 bin 433 kilometre sınırı bulunuyor. Bu sınırın 2 bin 949 kilometresini kara, 8 bin 484 kilometresini ise deniz sınırları oluşturuyor. Hem kara hem de deniz sınır hattı boyunca kanun dışı giriş-çıkışlar, kaçakçılık faaliyetleri, terörist eylemlerin önlenmesi amacıyla fiziksel engel sistemi ile görüntüleme, gözetme ve uzaktan algılamaya yönelik modern sistemler uygulanıyor. Bu doğrultuda 12 kısımdan oluşan bütüncül bir güvenlik stratejisi izleniyor.

Selçuk Böke