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Türkiye'nin yıldızı Afrika'da parlıyor

Türkiye'nin Afrika'ya olan insani bakış açısı ekonomi tarafında da meyvelerini veriyor
29 Ağustos 2021 07:25
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Türkiye'nin yıldızı Afrika'da parlıyor

2003 yılında Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ticaret hacmi 5,3 milyar dolar iken bugün 20 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2025 yılına kadar hedef 30 milyar doları bulmak. Yalnızca Türk müteahhitlerinin Afrika'da hayata geçirdiği projelerin toplam değeri 65 milyar doları geçti. 55 farklı ülkenin, 1,3 milyar nüfusun, her yıl 1 trilyon dolara yaklaşan ithalatın olduğu Afrika kıtası, pandemi sonrasında dünyada ticaretin nabzının attığı en önemli pazarların başında gelecek. Dolayısıyla 'Kara Kıta', Türk yatırımcılar ve ülke ekonomisi için büyük potansiyel teşkil ediyor. Afrika Ticaret Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Bosphorus Expo Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengisu, Afrikalı iş adamlarının Türkiye'ye farklı baktığını belirterek iki ülke arasındaki ticaretin katlanarak artacağını söyledi. Bengisu, Afrika ile ticarette hedefin 30 milyar dolar olduğunu belirterek bu önemli rakamlarda Türkiye'nin bölgeye olan bakış açısının belirleyici olduğunu ifade etti.

POTANSİYEL PAZAR

Afrika'nın dünyanın ekonomik olarak feraha çıkış bileti, ticari çıkış kapısı, tünelin ucundaki ışık olarak gördüğü bir ülke konumuna geldiğini dile getiren Bengisu "Afrika, Türkiye ihracatı için çok önemli bir pazar. Kıtanın nüfusu 2050 yılında 2,4 milyara tırmanacak, yani dünya üzerinde yaşayan her dört kişiden biri Afrika kıtası vatandaşı olacak. Tek başına Nijerya'nın nüfusu ABD nüfusunu geçecek. Afrika, beslenme, barınma gibi ihtiyaçları çoktan aşmış, artık kendine inşaattan tekstile, gıdadan tarım hayvancılığa, sanayiden teknolojiye ve otomotive kadar yeni ihtiyaç kalemleri ile dünyanın aradığı pazar olacak" diye konuştu.

Afrika'daki konut talebinin yüksekliğine değinen Bengisu "Hızla artan nüfus, bölgelerarası entegrasyon ve altyapı eksiklikleri, Afrika'yı dünyanın en çekici pazarı haline getiriyor. Artan talep ve gelişim ile ofis ve rezidans ihtiyacı doğuyor. Bugün kıtada 50 milyon dolar üzerinde değere sahip 300 aktif proje var. Yapı ve inşaat, kıtadaki mobilya, zücaciye ve kırtasiye sektörlerini de canlandırıyor. Afrika ekonomisinde inşaat sektörünün önümüzdeki 20 yılda yüzde 7 büyümesi bekleniyor. Bu oran, Çin'in büyümesinden daha yüksek" dedi. Bengisu, 2001-2010 arasında dünyanın en hızlı büyüyen 10 ülkesinden 6'sının Afrika kıtasından olduğunu, 2010-2020 arası da rakamın 7'ye çıktığını sözlerine ekledi.

Kaan Zenginli

Türkiye
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