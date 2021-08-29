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Köpeğe çarpmamak için aracıyla manevra yapan sürücü kazada öldü
IĞDIR'da karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün ani manevra yaptığı kamyonet karşı şeride geçerek, devrildi. Bu sırada yoldan geçen başka bir kamyonet devrilen araca çarptı. Talihsiz kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
|29 Ağustos 2021 08:00
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Kaza akşam saatlerinde Iğdır'a bağlı Küllük köyü yakınlarında meydana geldi. Tuzluca ilçesi istikametine giden Burhan Atlas (51) yönetimindeki 76 AU 378 plakalı kamyonet, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapmasıyla kontrolden çıktı.
Kamyonet karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada karşı yönden gelen Mehmet Çekim yönetimindeki 35 KZP 58 plakalı kamyonet, yola devrilen araca çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü Burhan Atlas olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Mehmet Çekim yaralandı. Araçta sıkışan Mehmet Çekim, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.
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