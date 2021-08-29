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Artvin'deki Yusufeli Barajı için son harç atılıyor

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatı tamamlandı. İnşaatın son harcı Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak
29 Ağustos 2021 08:10
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Artvin'deki Yusufeli Barajı için son harç atılıyor

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatı açılışa hazır.

Yapımına 26 Şubat 2013 tarihinde o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılarak başlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı tamamlandı.

275 METRELİK GÖVDE

Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan ve gövdesi 4 milyon metreküp beton dökülerek inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatına temsili son metreküp beton harcı önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak törenle dökülecek.
Sabah
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