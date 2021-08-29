THY uçağında doğum
TÜRK Hava Yolları'nın Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine gerçekleştirdiği TK3281 sefer sayılı tahliye uçuşunda bir Afgan kız çocuğu dünyaya geldi. Afganistan'da İngiltere için çalışan Afgan vatandaşlarının tahliyesi için düzenlenen uçuşta başlayan doğum, TSİ 04.00 civarında, 10 bin metre yükseklikte Kuveyt hava sahası üzerinde gerçekleşti.
|29 Ağustos 2021 08:23
|+Aa- Yazdır
KABİN EKİBİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Hamile yolcu, kabin ekibine doğum sancılarının başladığını bildirince uçakta doktor anonsu yapıldı. Uçakta doktorun bulunmaması nedeniyle, doğumu kabin ekibi aldıkları eğitimle gerçekleştirdi. Baba Taj Moh Hammat (30) ve anne Soman Noori (26) üçüncü çocuklarının ismini "Havva" koydu. Bebeğin ve annenin sağlık durumlarını iyi olduğu ifade edildi. Tedbiren Kuveyt'e inen uçak, gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle birlikte Birmingham seyahatini sürdürdü ve uçuş güvenli şekilde tamamlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çanakkale ve Balıkesir için sağanak uyarısı
29 Ağustos 2021 09:10
|Türkiye'nin yıldızı Afrika'da parlıyor
29 Ağustos 2021 07:25
|Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek - Haritalı
29 Ağustos 2021 06:30
|Aynı daire başka öğrencilere de kiralanmış
28 Ağustos 2021 23:39
|Koronavirüs uyku düzenini bozdu; uyku bölünmeleri arttı
28 Ağustos 2021 23:31
|'Vefat edenlerin çoğu aşısız ya da eksik aşı yaptıranlar'
28 Ağustos 2021 23:19
|Antalya'da duran kalbi İzmir'de yeniden atmaya başladı
28 Ağustos 2021 23:17
|Emekli ikramiyesiyle böğürtlen bahçesi kurdu, ihracata hazırlanıyor
28 Ağustos 2021 23:14
|Otobüslerin karakutusu: Takograf
28 Ağustos 2021 22:27
|Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı, hayatını kaybetti
28 Ağustos 2021 21:42