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THY uçağında doğum

TÜRK Hava Yolları'nın Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine gerçekleştirdiği TK3281 sefer sayılı tahliye uçuşunda bir Afgan kız çocuğu dünyaya geldi. Afganistan'da İngiltere için çalışan Afgan vatandaşlarının tahliyesi için düzenlenen uçuşta başlayan doğum, TSİ 04.00 civarında, 10 bin metre yükseklikte Kuveyt hava sahası üzerinde gerçekleşti.
29 Ağustos 2021 08:23
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THY uçağında doğum

KABİN EKİBİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Hamile yolcu, kabin ekibine doğum sancılarının başladığını bildirince uçakta doktor anonsu yapıldı. Uçakta doktorun bulunmaması nedeniyle, doğumu kabin ekibi aldıkları eğitimle gerçekleştirdi. Baba Taj Moh Hammat (30) ve anne Soman Noori (26) üçüncü çocuklarının ismini "Havva" koydu. Bebeğin ve annenin sağlık durumlarını iyi olduğu ifade edildi. Tedbiren Kuveyt'e inen uçak, gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle birlikte Birmingham seyahatini sürdürdü ve uçuş güvenli şekilde tamamlandı.

Sabah
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