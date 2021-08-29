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Akademisyene öğrenci tacizi

Boğaziçi Üniversitesinde yüksek lisans yapmak isteyen öğrenci, üniversitenin Sosyoloji Bölüm Başkanı Yardım Doçent Doktor Ceren Özselçuk'a taciz içerikli mesajlar attı. Öğrencisinin tacizinden kurtulamayan Doktor Özselçuk, koruma kararı aldırdığı öğrencisine dava da açtı.
29 Ağustos 2021 08:59
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Akademisyene öğrenci tacizi

Ahmet Kaplan isimli 29 yaşındaki öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak istiyordu. Bunun için geçtiğimiz aylarda Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde bölüm başkanı olan Yardım Doçent Doktor Ceren Özselçuk'a ulaştı.

Özselçuk, öğrenciye yardımcı olmaya çalışırken iddiaya göre Kaplan, Özselçuk'u rahatsız etmeye başladı. Müştekinin kendisini yardımcısına yönlendirmesine rağmen ısrarla müşteki ile görüşmeye çalışan Kaplan, randevusuz olarak doktorun odasına ve yanına gitmeye başladı.

ÖĞRENCİ TACİZİ

Bununla da yetinmeyen Kaplan, telefonla arayarak, mailler göndererek genç kadının huzuru ve sükununu bozmaya devam etti. Maillerde " Askere gidersem seni affetmem, seni seviyorum, zaman geçiyor seni seviyorum, ..sana doymadan öpmek istiyorum, dudaklarından öpüyorum iyi geceler, ..beni bırakırsan seni öldürürüm, senin her yerini okşamak öpmek istiyorum, sırtını göğüslerini omuzlarını ve boynunu balkonda ayakta seviş.... " vb. birçok tehdit ve cinsel taciz içerikli ifadeler yazıyordu.

KORUMA KARARI ALDIRDI

İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Özselçuk, kendisine mailler atarak rahatsız v e taciz eden Ahmet Kaplan'ın kendisine yaklaşmamasını iletişim araçları kullanarak rahatsız etmemesini istedi. Aile Mahkemesi, doktorun talebini kabul etti. Diyarbakır'da ikamet ettiği belirlenen genç adam, Ceren Özselçuk'a yaklaşamayacak, iletişim araçlarını kullanarak rahatsız edemeyecek. Mahkeme tarafından verilen uzaklaştırma kararı sonrası genç adam hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı.

Dilek Yaman Demir
Sabah
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