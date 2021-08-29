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K-Pop yakın takip altında

Gençleri ailelerinden uzaklaştırdığı, cinsiyetsiz bir hayata yönlendirdiği gibi eleştirilere hedef olan K-Pop akımını yakın takibe alan bakanlık, zararlı içeriklerin sosyal medyada yayılmadan kaldırılması için harekete geçti
29 Ağustos 2021 09:33
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K-Pop yakın takip altında

Önder Yılmaz'ın haberine göre: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüm dünyada gençleri etkisi altına alan, son olarak İstanbul'da üç kız çocuğunun Güney Kore'ye gitmek için evden kaçması üzerine Türkiye'de de yeniden tartışılan K-Pop (Güney Kore merkezli pop kültürü) akımını mercek altına aldı.

Milliyet'e verilen bilgiye göre bakanlık, "popüler kültür ve çocukların sağlıklı gelişimi" konusunda çalışmalar yapıyor. İnternet ile küçülen dünyada diğer ülkelerin kültürleri ve müziklerinin gençleri daha çok etkilediğini belirten Bakanlık, "Kitle iletişim araçları, internet, teknoloji ve dijitalleşme güçlerinden ustaca yararlanan ülkelerde oluşan akımlar, bu küresel dalganın akıntısına kapılan milyonlarca hayran sayesinde bir yandan bazı ülkelerin ulusal imajının olumluya çevrilmesinde başta rol oynarken, diğer yandan ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağlamakta" tespitini yaptı.

Dizilerden yemeklere...

Bakanlığın değerlendirmesin internetteki popülerin akımların zaman içerisinde, bütün popüler ürünlerin birbirini desteklediği bir nesneler sistemi görüntüsü verdiğini belirtildi. Bu akımların; televizyon dizileri, film, müzik, moda, estetik, yemek, dil, turizm gibi çıktığı ülkelere ait ve aynı zamanda modern unsurlara sahip içeriklerin melez karışımlarının metalaştırılarak sunulmasıyla kendine özgü tüketim kalıpları üretttiği vurgulandı. Bakanlığın değerlendirmesinde "Böylece birbirinden çok farklı ülke, millet, kültür, dil ve din farklılığına sahip olan küresel popüler akımların hayranları, gündelik hayatlarında ortaklaşa tükettikleri popüler ürünler sayesinde ortak bir yaşam tarzına sahip olmuştur" denildi.
Milliyet
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