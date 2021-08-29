Toplu parası olmayanlar için emeklililk yolu açıldı
|29 Ağustos 2021 09:42
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Milyonlarca vatandaşın başvurduğu yapılandırma için süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
imzasıyla 1 ay uzatıldı. Yapılandırma kapsamında devlete olan tüm vergi ve prim
borçlarının faizleri silinirken ana paraya enflasyon farkı ekleniyor.
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Peşin ödeyenler bu farkın yüzde 90'ından da kurtuluyor. Ayrıca taksit ile ödemek isteyenlere 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı da sunuluyor.
Yapılandırma kapsamında SGK'ya borcu olduğu için emekli olamayan ya da toplu para bulamadığından borçlanma yapamayanlar için de imkan getirildi.
Bu sigortalılar kamu bankalarından kredi çekerek borçlarını kapatabilecek ve taksitler yeni bağlanacak emekli maaşlarından kesilecek.
Geçmiş Bağ- Kur günlerini ihya ederek satın alacaklar bu sayede günlerini tamamlayıp emekli olabilecek. Üstelik parayı kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyecekler. Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek kişiler de eklendi.
ASKERLİK ERKENE ÇEKER
Askerlik günlerini satın alarak primlerini tamamlayıp emekli olabilecek duruma
gelen erkek sigortalılar ile doğum borçlanması ile prim borçlarını tamamlayıp
emekli olabilecek duruma gelen kadın sigortalılar bu paraları kamu bankalarından
alacakları kredi ile ödeyebilecek.
Böylece toplu parası olmadığı için emekli olamayan vatandaşlara emeklilik yolu açılacak. Üstelik bu paraların geri ödemesi emekli maaşından 36 taksitle kesilerek yapılacak.
Askerliğini sigortadan önce yapanlar belli bir süre askerlik günlerini borçlandıklarında (satın aldıklarında) işe giriş tarihini geri çekebiliyor.
Bu da onlara 1 yıl erken emeklilik yolunu açıyor. Askerliğini sigortadan sonra yapanlar ise günlerini borçlanarak eksik primlerini tamamlayabiliyor.
SİGORTALI 6 YIL KAZANIR
Kadın sigortalılar ise işe giriş tarihlerinden ya da staj sigortası yapıldıktan
sonra dünyaya gelen üç çocuğa kadar borçlanma (gün satın alma) yapabiliyor.
Bu şekilde 3 çocuk borçlanan bir kadın sigortalı 2160 gün yani 6 yıl kazanıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuşsa 6 yıl beklemeden erken emekli olabiliyor.
ÖNCE SGK'DAN YAZI ALIN
Bu şekilde kredi ile emekli olmak isteyenler önce SGK'ya giderek borçlarını
ödediklerinde ya da askerlik veya doğum borçlanması yaptıklarında emekli olabileceklerine
dair yazı alacak.
Bu yazı ile Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a giderek kredi çekecek. Bankalar parayı direkt SGK'ya göndererek borcu kapatıyor ve emekli maaşı aynı bankaya yatıyor.
Krediye aylık 1.55 faiz oranı uygulanıyor. Kredi çekerek emekli olan sigortalılar, geri ödemeyi ise aylıklarından 36 ay taksitle yapabiliyor.
KİMLER ALABİLİYOR?
Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/A'dan ya da 4/B'den yaşlılık aylığı
bağlanabilecek sigortalılar ? Primini kendi ödeyenler denilen Ek-5 ve Ek-6 kapsamında
çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek
sigortalılar.
Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar ? Geçmiş dönemde durdurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyenler.
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