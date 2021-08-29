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Üniversitelerde derslerin yüzde 40'ı uzaktan olacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde eğitimin yüz yüze yapılacağını, salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modelinin de örgün programlarda uygulanabileceğini açıklamıştı. Üniversite senatolarının duyurularıyla eğitimin nasıl olacağı da şekillenmeye başladı.
29 Ağustos 2021 09:58
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Üniversitelerde derslerin yüzde 40'ı uzaktan olacak

Ozan Ömer KADÜKER'in haberine göre: Örneğin İstanbul Üniversitesi'nde derslerin en az yüzde 20'si, en fazla yüzde 40'ı uzaktan eğitimle verilecek. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa da derslerin en fazla yüzde 40 oranında uzaktan öğretimle verileceğini açıkladı. Ankara ve Hacettepe üniversiteleri dersleri karma şekilde yapacağını duyururken Gazi Üniversitesi yüzde 40'a kadar uzaktan eğitim uygulayacağını belirtti. Konya Teknik Üniversitesi'nde ise eğitimler, yüz yüze başlayacak, Kovid-19 salgınının seyrine göre örgün programlarda gerek görüldüğü takdirde çevrim içi öğretim uygulamaları yapılabilecek. Üniversite, ayrıca tezsiz yüksek lisans programlarında yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere karma eğitim yapılmasına karar verdi.

HER ÜNİVERSİTEDE FARKLI

Derslerin verilme şeklinin yanı sıra aşı konusunda üniversiteden üniversiteye farklı kararlar bulunuyor.

Ankara ve Hacettepe üniversiteleri öğrencilerinden ikinci doz aşının üzerinden 15 gün geçmesini ve aşı olmayanlardan 72 saat öncesine ait PCR testi istediğini açıkladı. Ankara Üniversite'sinde fakültelerin yanı sıra spor tesisleri, yurtlar gibi binalara girişte HES kodu ve Kovid-19 aşı kartları talep edilecek, ayrıca ders süreleri 30 dakikayla sınırlı tutulacak.

Daha önce Kadir Has Üniversitesi de iki doz aşı olmayanların yeni akademik yılda kampüse girmesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Marmara, İstanbul Teknik, Anadolu, İnönü, Medeniyet, Bursa Uludağ, Gaziantep, Tokat Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan, Dicle, Sakarya, Ordu, Hitit, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Pamukkale, Fırat üniversiteleri ise zorunluluk getirmezken öğrencilerine 'aşı olun' çağrısı yaptı.
Milliyet
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