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'3600 ek gösterge'nin kapsamı genişleyecek

Zamlardan sonra memurların gözü şimdi 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalara çevrildi. 3600 ek gösterge önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.
29 Ağustos 2021 10:03
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'3600 ek gösterge'nin kapsamı genişleyecek

Hazırlanacak yasa taslağı ile sistem devreye girecek. Böylece ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliği giderilecek. Anlaşmayla tamamlanan toplu sözleşme sonucunda milyonlarca memurun 2 yıllık zamları ve sosyal hakları belirlendi.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Yeni zamlı maaşlar 2022 Ocak ayı ile birlikte hesaplara yatırılacak. 6 aylık enflasyon zam oranını geçerse enflasyon farkı da maaş zammına eklenecek. Ayrıca aile yardımı gibi ek ödemeler de zamlandığı için memurların alacağı ücretler artacak.


KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Zamlardan sonra memurların gözü şimdi 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalara çevrildi. 3600 ek gösterge önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.

Çünkü ek göstergeler arasında dengesizlikler de bulunuyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Çalışmayla unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.


DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA

Tasarruf teşvik fonu, taşeronların kadroya geçirilmesi, emeklilere intibak sağlanması gibi devrim niteliğinde bir değişiklik olacak ek gösterge düzenlemesi kapsamlı bir çalışmayı da içeriyor.

Öncelikle 657 sayılı devlet memurları yasasının ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan unvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak.

Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor.

Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine Maliye Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak. İşin mali boyutunun bulunması dolayısıyla yapılacak artışlar ve kapsamları da yeniden hesaplanmış olacak.

Söz konusu kapsamlı çalışma sonrasında hazırlanacak taslak TBMM'ye gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye girecek. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan nasıl yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da belirlenecek. Taslağın 2022 yılında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

EMEKLİLER YER ALACAK MI?

Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi de ek gösterge artışının kapsamı olacak. Daha önce sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma yapılmıştı. Şimdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek.

Statüye göre artış yapılırsa lise mezunları da yararlanacak. Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileceği de yine çalışma gündeminde olacak.

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor.
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