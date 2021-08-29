KDK, engelli araçlara mani olan elektrik panosunun kaldırılmasını sağladı
Engelli bir vatandaşın yaşadığı binanın engelli araç park yerine giriş çıkışı kapatan elektrik trafo panosu, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) devreye girmesiyle kaldırıldı.
|29 Ağustos 2021 10:38
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Çankırı'da yaşayan engelli biri, ikamet ettiği bina önünde bulunan elektrik trafo panosunun engelli araç giriş ve çıkışına mani olduğu gerekçesiyle yerinin değiştirilmesi için ilgili kurumlara başvurdu.
Talebine olumsuz cevap alan kişi, sorunun çözülmesi istemiyle KDK'ye başvuruda bulundu.
Başvuruyu değerlendiren KDK, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi yönünde Çankırı Belediye Başkanlığı yetkilileriyle temasa geçti.
KDK'nin görüşmeleri sonucunda belediye ekiplerince elektrik panosunun yeri değiştirilerek vatandaşın mağduriyeti giderildi.
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