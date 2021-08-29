MİSGEP kapsamında ikinci destek ödemesi yapıldı
|29 Ağustos 2021 10:53
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 29 ilde 80 yeraltı maden işletmesinin faydalanıcısı olduğu Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında ikinci destek ödemesini gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen programda, maden işyerlerine toplamda 850 bin lira destek sağlandı ve işyeri başına 38 bin liraya varan destek ödemeleri yapıldı.
Bu kapsamda mayıs ayı için ödeme kriterlerini sağlayan 76 maden işyerine ödeme gerçekleştirildi.
- Destek 24 ay boyunca veriliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu desteği, yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak veriyor.
Destek için işyerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor.
Destekten ortalama çalışan sayısı en az 20 olan yeraltı metal madenleri ve ortalama çalışan sayısı en az 50 olan yeraltı kömür madenleri faydalanıyor.
Verilebilecek maksimum destek, çalışan başına 15 avro olarak kaydedilirken, ödeme işyerlerinin harcamalarına göre belirleniyor.
Finansal desteğin yanı sıra teknik rehberliği de içeren destek 24 ay boyunca veriliyor.
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