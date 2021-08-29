https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da 43 doktor istifa dilekçesi verdi

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, "1 Temmuz'da kalkan yasağın ardından ilimizde 43 hekim istifa dilekçesi verdi" dedi.
29 Ağustos 2021 11:09
+Aa- Yazdır
Van'da 43 doktor istifa dilekçesi verdi

Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanlığı'nın öngörüsüyle salgın döneminde sağlık sektöründeki iş yükünün artması üzerine 2020 Mart ayı içerisinde bir genelge yayınlayarak kamu ve özel sektörde çalışan hekimlerin istifa etmelerini yasakladığını hatırlattı.

Sünnetçioğlu, "1 Temmuz'da kalkan yasağın ardından ilimizde 43 hekim istifa dilekçesi verdi. Zorlu geçen salgın sürecinde tüm sağlık çalışanlarımız canla başla çalıştı, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sıkıntılı süreçte hekimlerimiz bizi yalnız bırakmadı" dedi.

Kalkan yasağın ardından doktorların istifa etmeye başladığını ve özel sektöre geçiş yaptığını dile getiren Prof. Dr. Sünnetçioğlu, şu ifadeleri kullandı: Hiçbir hekimimiz istifaya zorlanmadı, aksine kendilerinin devlet hastanelerimizde bu zorlu süreçte sabırlı olmak, vatandaşlarımıza sağlık hizmetinin sekteye uğratmaması adına ricalarımız olmuştur. Normalleşme süreci ile istifa yasağının kalkmasıyla birlikte birçok ilde olduğu gibi Van'da da hekimlerimiz kendi hür iradesi ile Sağlık Müdürlüğümüze istifa dilekçelerini verdi. Tabii ki vatandaşlarımızın sağlık yönünde mağdur olmaması için Sağlık Bakanlığımıza giderek kadın doğum uzmanı, çocuk doktoru, anestezi ve enfeksiyon hastalıkları için uzman hekim talebinde bulundum. En kısa zamanda atamalarını bekliyoruz. Ayrıca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 6 uzman ve 5 pratisyen hekim görevlendirdik.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aile Bakanlığının 'güvenli kitap' listesine 45 yeni kitap eklendi
29 Ağustos 2021 11:30		 Şentepe teleferiğinin yeniden başlaması için yurt dışından halat bekleniyor
29 Ağustos 2021 11:18
K-Pop yakın takip altında
29 Ağustos 2021 09:33		 Sınırlarda 'tam güvenlik stratejisi'
29 Ağustos 2021 07:10
Hamsi, istarvit ve sardalyada dökme avcılık yasaklandı
28 Ağustos 2021 23:44		 Mikrobiyoloji uzmanlarının yoğun 'PCR testi' mesaisi
28 Ağustos 2021 17:29
Samsun Şehir Hastanesi'nin yapımı tüm hızıyla sürüyor
28 Ağustos 2021 17:11		 Bakan Muş açıkladı: O görüntülere soruşturma başlatıldı
28 Ağustos 2021 14:25
Vatandaşlara aşı olmayın diyen imam açığa alındı
28 Ağustos 2021 13:55		 Dijital Dönüşüm Ofisi, 2025 yılında 50 bin yapay zeka uzmanı istihdamını hedefliyor
28 Ağustos 2021 12:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi: Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor11:43 - Delta varyantı gebelerin Kovid-19'u ağır geçirmesine hatta ölümüne neden oluyor11:41 - 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı11:30 - Aile Bakanlığının 'güvenli kitap' listesine 45 yeni kitap eklendi11:18 - Şentepe teleferiğinin yeniden başlaması için yurt dışından halat bekleniyor11:09 - Van'da 43 doktor istifa dilekçesi verdi
10:53 - MİSGEP kapsamında ikinci destek ödemesi yapıldı10:46 - 'FETÖ'ye sahip çıkan Yunanistan'ın 'kökten dincilikten' şikayet etmesi inandırıcı değil'10:38 - KDK, engelli araçlara mani olan elektrik panosunun kaldırılmasını sağladı10:24 - Okula uyum için 10 altın öneri10:03 - '3600 ek gösterge'nin kapsamı genişleyecek09:58 - Üniversitelerde derslerin yüzde 40'ı uzaktan olacak
09:55 - Taliban ile 3.5 saatin perde arkası09:42 - Toplu parası olmayanlar için emeklililk yolu açıldı09:34 - Danıştay iptal etse de 'dayanışma aidatı' her toplu sözleşme metnine giriyor09:33 - K-Pop yakın takip altında09:11 - Karabük Üniversitesi Rektörü Çad Ulusal Şövalye Nişanı'yla ödüllendirdi
09:10 - Çanakkale ve Balıkesir için sağanak uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç kredilerine sınır getirildi
'3600 ek gösterge'nin kapsamı genişleyecek
Üniversite idari personeline tayin hakkı geliyor!
Öğrenci tacizinden kurtulamayan akademisyen 'koruma kararı' aldırdı
Satılık çok kiralık yok
Üniversitelerde derslerin yüzde 40'ı uzaktan olacak
Süt fiyatları dizginlenemiyor
Van'da 43 doktor istifa dilekçesi verdi
Kılıçdaroğlu FETÖ'nün umudu oldu
Toplu parası olmayanlar için emeklililk yolu açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uykuya dalmadan önce,uyandıktan hemen sonra ilk akla gelen 1
8 saat kesintisiz uyumak 1
kıvırcık marul 1
babaannemiz gibi yemek 1
hasta olduğu halde rapor almamak 2
zeytinyağı 1
İlkokul öğretmenim 1
kahveye giden erkekler 1
memur denince akla gelenler 2
difenbahya 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam