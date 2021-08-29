Şentepe teleferiğinin yeniden başlaması için yurt dışından halat bekleniyor
|29 Ağustos 2021 11:18
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- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 1,5 yıldır seferlerini durdurduğu Yenimahalle-Şentepe teleferik hattını aktif hale getirmek için Fransız uzmanın önerisiyle yurt dışından 3 bin metre halat alacak.
Başkentliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 1,5 yıldır seferleri durdurulan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesini istiyor.
Şentepe semtinde oturan vatandaşların kent merkezine ulaşımı noktasında ilk tercihleri olan Batıkent-Kızılay metrosu arasında ring görevi gören teleferik hattının, 1,5 yıldır kapalı olması nedeniyle alternatif olarak diğer toplu taşıma araçları kullanılıyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 21 Mart 2020'de ulaşıma kapatılan teleferik hattının 1 Temmuz 2021'de işletmeye alınması için yeniden muayene ve bakım çalışması başlatıldı.
Bu kapsamda, teleferik hattının en önemli ve ana malzemesi olan taşıyıcı halatların yolcu güvenliği açısından test edilip raporlanması için uluslararası sertifikaya sahip bir uzman Fransa'dan davet edildi. Teleferiğin tüm kuleleri, istasyonları, kabinleri, bağlantı elemanları, batarya grubunun demontajları, tahribatsız muayene testleri ile montajlar, burç değişimleri ve elektrik tesisatlarının kontrolü için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
- Yurt dışından 3 bin metre teleferik halatı alınacak
Teleferik halatlarının sağlamlığını incelemek üzere 3 Ağustos'ta Fransa'dan gelen uzman, çalışmalarını 6 Ağustos'ta tamamladı.
Uzman tarafından teleferiğin son durumu hakkında hazırlanan raporda, tüm düğümlerin kötü durumda olduğu, tellerde ciddi kopmalar bulunduğu, yaklaşık 600 metre uzunluğundaki bir kesitin ileri derecede aşındığı belirtildi. Birleşme yerinden sonra önemli sayıda tel kopmalarının oluştuğu, buradan sonraki en az 700 metre boyunca bunların düzeltilmesi gerektiği kaydedilen raporda, halatta 3,5-5 metrelik bir kısaltma yapılarak mevcut birleşme yerinin yeniden yapılması halinde hız ve kabin sayısının azaltılması gibi bazı şartlarla bunun 6 ay dayanabileceği ifade edildi.
Rapor üzerine EGO yetkilileri, Yenimahalle-TRT Vericiler istasyonları arasındaki bölümlerde yer alan halatın yenilenmesini kararlaştırdı.
EGO tarafından yurt dışından 3 bin metrelik halat alımı için hazırlıkları başlatılan ihalenin, 4 ay içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Halatın temini ve montajının ardından teleferik hattının seferlere başlayacağı öğrenildi.
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