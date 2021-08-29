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Aile Bakanlığının 'güvenli kitap' listesine 45 yeni kitap eklendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 0-6 yaş grubu çocuklar için belirli kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanan kitap önerileri listesine 45 yeni kitap daha eklendi.
29 Ağustos 2021 11:30
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Aile Bakanlığının 'güvenli kitap' listesine 45 yeni kitap eklendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocuk dostu yayınların desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele amacıyla uzmanlardan oluşan bir grupla çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda çalışma grubu tarafından önerilen çocuk kitapları listesine 45 yeni yayın daha eklendi. Yeni eklenenlerle önerilen kitap sayısı toplam 472 oldu.

Bakanlığın web sitesinden yayımlanan listedeki kitapların, çocukların psikososyal gelişimlerine katkı sağlanması ve ailelere yol gösterici olması hedefleniyor.

- Yayınlar ön elemeden geçiriliyor

Kitaplar, üniversitelerden alınan görüşler doğrultusunda belirlenen kriterler çerçevesinde 0-6 yaş çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak inceleniyor.

Yayınlar öncelikle ön elemeden geçiriliyor. Ön incelemede evrensel ahlak kuralları ile milli ve manevi değerler açısından değerlendirme yapılıyor.

Yayınlardaki şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gösteren, ayrımcılığı teşvik eden içeriklerin yanı sıra müstehcenlik, cinsel istismar konuları da titizlikle inceleniyor.

"Hırsızlık", "yalan", "kötü söz söyleme" gibi olumsuz davranış modellerinin nasıl ele alındığı da kitapları değerlendirme kriterleri arasında bulunuyor.

Ön elemeden sonra içeriğin yanı sıra kitabın çocuğun kolayca kavrayabileceği boyutta, kullanılan resimlerin ise ilgi çekici ve içerikle uyumlu olmasına dikkat ediliyor.

Çocukların dil gelişimleri açısından Türkçe kullanımına özen gösterilmesi, karmaşık cümle bulunmaması gibi unsurlar da göz önünde tutuluyor.

- Kitaplarda, hayal ve düşünce gücünü geliştiren özelliklere dikkat ediliyor

Kitapların çocuğun merak duygusunu destekleme, yaşamda karşılaşacağı zorlukları aşmak için akılcı sorun çözme yolları kullanma, duygu sömürüsü içermeme, hayal ve düşünce gücünü geliştirme gibi özellikleri taşıyıp taşımadığı da dikkate alınıyor.

Listeye son eklenenler arasında, "Köpeğimi Arıyorum Gören Var Mı", "Minik Tohum", "Öfke Kuşları Orkestrası", "En çok Hangimizi Seviyorsun", "Minik Zebra Çizgilerini Arıyor", "Meraklı Tavşan", "Ben Bir Bilim İnsanıyım", "Ben Bir Öğretmenim", "Hiç Suçiçeği Çıkardınız Mı" adlı kitaplar bulunuyor.

0-6 yaş grubu çocuklara uygun olduğu düşünülen kitaplar cocukkitabi@ailevecalisma.gov.tr e-posta adresine iletilebiliyor. Önerilen kitaplar uzmanlar tarafından değerlendirilerek, uygun görülenler listeye ekleniyor.
Anadolu Ajansı
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