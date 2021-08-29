Delta varyantı gebelerin Kovid-19'u ağır geçirmesine hatta ölümüne neden oluyor

- Diyarbakır'da uzmanlar, hamilelere yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantının daha ağır geçmesi nedeniyle aşı çağrısında bulundu.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, AA muhabirine, Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarındaki artışa bağlı olarak hastanenin kliniğinde bu ay vaka sayısında pik yaşandığını söyledi.

Virüsün delta varyantının yayılmasının vaka sayısının artmasına neden olduğunu aktaran Akelma, kentte aşı oranlarının düşük olması nedeniyle delta varyantının özelliğinden dolayı virüsün hızlı yayıldığını belirtti.

Virüsün aşısızları yoğun şekilde etkilediğine dikkati çeken Akelma, bu süreçte aşı olmayan ve Kovid-19'a yakalayan vatandaşların hastaneye yoğun bir şekilde başvurduğunu bildirdi.

Özellikle geçen hafta hastanenin doluluk oranının çok yükseldiğini kaydeden Akelma, delta varyantının hastalarda çok hızlı öldürücü etkisinin bulunduğunu vurguladı.

- "İki ay içerisinde 6 gebe kaybımız var"

Hastanelerine gelen gebe hastalarında kayıp oranlarının arttığını aktaran Akelma, gebe, yeni doğum yapan ve emziren annelerden aşısını olmayanların durumlarının çok hızlı kötüleştiğini kaydetti.

Akelma, şöyle devam etti:

"Gebe hastalar, çok fazla koronavirüs ilacı kullanamıyorlar, hastalık bunlarda çok hızlı ve ölümcül seyrediyor. Delta varyantının ölümcül seyretmesinden kaynaklı gebe kaybımız fazla, bu yüzden gebelerin aşılanması önemli bir konu. Delta varyantı gebelerde çok hızlı yayılıyor. İki ay içerisinde 6 gebe kaybımız var. Şu anda yoğun bakımımızda hamile bir hasta yatıyor. O da entübe ve genel durumu çok kötü. Normal kişilerden farklı olarak hamile hastalarda çok hızlı ve agresif seyirli görüyoruz."

Hamile, yeni doğum yapan ve emziren kadınların aşı konusunda azami hassasiyet göstermeleri gerektiğine işaret eden Akelma, bunlara aşılarını en kısa zamanda yapmalarını tavsiye ettiklerini anlattı.

Kovid-19 nedeniyle kaybettikleri kadınların bebeklerinin de erken doğdukları için kurtarılamadığını bildiren Akelma, "Gebe bir değil, iki kişidir. İki kişinin hayatı söz konusu. Hem anne hem de bebek etkileniyor." dedi.

- "Kovid-19'u geçiren annelerde ölüm oranları yüksek"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Neval Yaman Görük de Kovid-19'un yaygın olarak hamile kadınlarda daha ağır seyrettiğini söyledi.

Gebelikte akciğer kapasitesinin azaldığını, oksijen tüketiminin arttığını ve bağışıklık sisteminde fizyolojik bazı değişikler oluştuğunu belirten Görük, bunlara bağlı olarak hamile kadınların enfeksiyonu daha ağır geçirebildiğini vurguladı.

Kovid-19'u ağır geçiren gebelerde yoğun bakım sürecinde hayati riskler oluşabildiğini anlatan Görük, şöyle konuştu:

"Anne ölümleri yaşanabiliyor. Delta varyantının ülkemizde görülmesiyle beraber Kovid-19'u geçiren annelerde ölüm oranları yüksek. Aynı yaş grubunda gebe olan ve Kovid-19'u geçiren kadınlarda, gebe olmayan kadınlara göre ölüm oranlarının yaklaşık yüzde 70 daha fazla olduğu biliniyor. Bu da oldukça yüksek bir oran, bunun için çok dikkatli olmak gerekir. Hamileliğin 12. haftasından sonra yüksek riskli grupta olan kadınlara aşı olmalarını öneriyoruz."

- "Aşımı olsaydım belki de ağır geçirmeyecektim"

Hamilelik sırasında Kovid-19 geçiren anne Melike Kolak (40) ise aile içerisinde Kovid-19'a yakalananlardan dolayı kendisinde de bir süre sonra burun tıkanıklığı ve öksürük başladığını belirtti.

Yaptığı test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle korku yaşadığını anlatan Kolak, hastalığın 7. gününde artık nefes alamamaya başladığını dile getirdi.

Hastaneye yatışının yapıldığını ve yoğun bakımda 5 gün tedavi gördüğünü ifade eden Kolak, "33 haftalık gebeydim. Doğum yapmak zorunda kaldım. Bebeğim küçük doğdu. 27 gün kuvözde kaldı. Zorlu bir süreçti. Aşımı olsaydım belki de ağır geçirmeyecektim. Bebeğimle o zorlu süreci yaşamayacaktım." diye konuştu.

Hamile kadınlara aşı olmaları tavsiyesinde bulunan Kolak, gebelerin düğün ve taziye gibi kalabalık ortamlara girmemesi gerektiğini söyledi.

Kolak, "Gebeler için çok sıkıntı, anne ölümleri çok fazla oluyor. Ben şanslıydım ki bebeği almamız tedavimden sonraydı. İkimiz de yaşamayabilirdik." ifadelerini kullandı.