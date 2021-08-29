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TUSAŞ yeni uydu ihracatına hazırlanıyor

Türkiye'nin ilk uydu ihracatına imza atan TUSAŞ, yakın zamanda ikinci ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyor- TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Nas:- "Arjantin'deki ARSAT operatörü için haberleşme uydusu yapacağız.
29 Ağustos 2021 12:10
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TUSAŞ yeni uydu ihracatına hazırlanıyor

- Türkiye'nin ilk uydu ihracatına imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yakın zamanda bu başarıya bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yürütülen çalışmalar ve şirketin bu alandaki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şirket bünyesinde uzay bölümünün 16 yıldır faaliyet gösterdiğini dile getiren Nas, bu süre içerisinde çok büyük gelişmeler gösterildiğini, halihazırda Türksat 6A uydusunun uçuş modeli, öncesinde mühendislik modeli üzerinde entegrasyon, montaj, test faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi.

Türksat AŞ için üretilen haberleşme uydusu projesinin başarılı şekilde sürdüğünü ifade eden Nas, ayrıca yakında bir markaya dönüşecek, tamamen elektrikli itki sistemiyle çalışan uluslararası pazara yönelik haberleşme uydu çalışması yürüttüklerini dile getirdi. Nas, şöyle konuştu:

"Geliştirme faaliyetini Arjantin merkezli INVAP firmasıyla ortak kurduğumuz GSATCOM Uzay Teknolojileri AŞ vasıtasıyla yapıyoruz. Bir müşterimiz de oldu. Arjantin'deki ARSAT operatörü için geliştirdiğimiz uyduya dayalı haberleşme uydusu yapacağız. Yüksek veri transferi yapabilen bir haberleşme uydusu. Uluslararası alanda GSATCOM şirketimiz bir ihracat yaptı. Uzay alanında bizim açımızdan çok önemli, başarılı bir olay olarak görüyoruz bunu. Başka ülkelerde de ihalelere girdik. GSATCOM'u yakın zamanda, 2 yılı biraz aşkın bir süre önce kurduk. Kazakistan'da bir haberleşme uydusu ihalesine girdik, son ana kadar çok iyi bir şekilde getirdik. Uluslararası arenada başka fırsatları da takip ediyoruz. Başka ülkelerin de haberleşme uydusu ihtiyaçları var. Oralarda da teklifler vermek için fırsatları kolluyoruz. Yakında benzer bir haberleşme uydusuna yönelik görüşmelere de başlayacağız. İkinci uydudan sonra devamı da gelecek."

- Yurt içinde de göreve hazır

Uyduyu çok hızlı şekilde yapmayı planladıklarını belirten Nas, kütlesi düşük olduğu için iki uydunun aynı fırlatıcıyla gönderilebildiğini anlattı. Nas, geleneksel büyük uydulara nazaran yine 15 yıldan fazla çalışan, kapasiteleri yüksek uyduları fırlatma ve üretim masrafları düşük olduğu için çok daha maliyet etkin üretebildiklerini vurguladı.

Yurt içinde de bu tür uydular için görüşmeler yaptıklarını ifade eden Nas, haberleşme uydularını yurt içi imkanlarla yapabilmeyle ilgili bütün kabiliyetleri kazandıklarını söyledi. Nas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ordumuzun bir haberleşme uydusu ihtiyacı söz konusu. Onu da bu tür bir çözümle verebilmemiz mümkün. Türkiye'deki operatörümüzün 2030'dan önce, 2025'ten sonra bazı uydularını yenilemesi gerekiyor. Onlarla ilgili de görüşmeler yaptık. O fırsatlar var. Yetkinliğimizin hem kimyasal hem elektrikli itki sistemlerinde oluştuğunu, maliyet etkin çözümler ve hızlı üretme kapasitesine sahip olduğumuzu düşündüğümüzde yurt içindeki ihtiyaçları da karşılayabilecek noktadayız. Gözlem uydularında da bu bariz şekilde ortada."

Selman Nas, uydu projelerinde yurt içinde şirket ve kurumlarla olabildiğince yüksek seviyede iş birliği yaptıklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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