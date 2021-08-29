Tunceli'deki orman yangına 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tunceli'de tek noktada devam eden orman yangınına 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edildiğini bildirdi.
|29 Ağustos 2021 12:25
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OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ünün kontrol altına alındığı kaydedildi.
Tek noktada devam eden orman yangınına ise 2 helikopter, 1 uçak, 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 40 personelle müdahale edildiği belirtildi.
Açıklamada, dün ülke genelindeki 6 orman ve 6 kırsal alan yangınının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.
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