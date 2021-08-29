https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Her akşam anneye gitmek boşanma sebebi sayıldı

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşin sürekli olarak akşamları iş çıkışından sonra annesinin evine gitmesini boşanma sebebi saydı.
29 Ağustos 2021 12:27
+Aa- Yazdır
Her akşam anneye gitmek boşanma sebebi sayıldı

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi; erkeği ağır, kadını hafif kusurlu kabul ederek her iki tarafın davasının kabulü ile boşanmalarına karar verdi. Davacı-karşı davalı erkek istinaf kanun yoluna başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi, iki tarafı da eşit kusurlu saydı.

Erkeğin, 'sürekli akşamları iş çıkışından sonra annesinin evine giderek bu durumu alışkanlık haline getirmek, evin ihtiyaçlarını gidermeyerek birlik görevlerini yerine getirmemek ve evi terk etmek' hareketleri 'kusur' olarak görüldü.

Kadının ise ilk derece mahkemesince kusur olarak kendisine yüklenen ve istinaf başvurusunda bulunmadığından kendisi bakımından kesinleşen 'evin anahtarlarını değiştirmek, eşinin eşyalarını toplayarak çöpe atmak' şeklindeki davranışları kusur sayıldı. Kararı iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

'Erkek daha fazla kusurlu'

Kocanın her akşam iç çıkışı annesini ziyarete gitmesinin boşanma sebebi sayıldığı Yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı:

"Davalı-karşı davacı kadına bölge adliye mahkemesince kusur olarak yüklenen 'Eşi için kocalık vazifesini yerine getirmiyor dediği' vakıasının aile ortamında tarafların evlilik birliğindeki sorunlarıyla ilgili görüşmede söylendiği anlaşılmakla kadına kusur olarak yüklenmesi doğru olmamıştır. O halde, mahkemece belirlenen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışlara göre erkeğin boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kadına nazaran daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

Boşanmaya sebep olan olaylarda davacı- karşı davalı erkek daha fazla kusurlu olduğundan, boşanma yüzünden mevcut ve beklenen menfaatleri zedelenen davalı- karşı davacı kadın yararına Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi gereğince uygun miktarda maddi tazminat takdir edilmesi gerekir. Kadının bu isteğinin hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KDK, engelli araçlara mani olan elektrik panosunun kaldırılmasını sağladı
29 Ağustos 2021 10:38		 Kargo çalışanı hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı
28 Ağustos 2021 15:30
KDK: Kontenjan nedeniyle kişinin burs kaydının silinmesinde üniversite hatalı
28 Ağustos 2021 10:10		 Çocuğa hakaret boşanma sebebi
28 Ağustos 2021 09:21
Süreklilik göstermeyen haksız, kaba, nezaketsiz davranışlar mobbing değildir
28 Ağustos 2021 00:05		 Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme
27 Ağustos 2021 21:36
Cezaevine uyuşturucu sokan avukata 18 yıl hapis istemi
27 Ağustos 2021 20:33		 Savcıya takipsizlik verildi, doktora 'hakaret'ten dava açıldı
27 Ağustos 2021 12:35
Evlenince sigarayı bırakırım deyip bırakmayan eş kusurlu bulundu
27 Ağustos 2021 12:18		 272 TL'lik yemek ücreti müdür yardımcısını yaktı!
27 Ağustos 2021 10:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:49 - Afgan göçmenler için ABD'ye niyet, Uganda'ya kısmet13:40 - Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı13:38 - Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı13:30 - Yargıtay, misafirhane ücretini eksik ödeyen müdürü affetmedi13:23 - Adana Demirspor'da ayrılık!13:10 - Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması: MHP de 7'ye olumlu bakıyor
12:55 - Gaziantep'te düğünde havaya ateş açılması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı12:33 - 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı12:32 - Türk-İş'ten üye sendikalara Kovid-19 aşısı genelgesi12:30 - Üniversitelerde Dijital Oyun Tasarımı bölümleri açılıyor12:27 - Her akşam anneye gitmek boşanma sebebi sayıldı12:25 - Tunceli'deki orman yangına 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor
12:10 - TUSAŞ yeni uydu ihracatına hazırlanıyor11:59 - Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi: Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor11:43 - Delta varyantı gebelerin Kovid-19'u ağır geçirmesine hatta ölümüne neden oluyor11:41 - 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı11:30 - Aile Bakanlığının 'güvenli kitap' listesine 45 yeni kitap eklendi
11:18 - Şentepe teleferiğinin yeniden başlaması için yurt dışından halat bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç kredilerine sınır getirildi
'3600 ek gösterge'nin kapsamı genişleyecek
Van'da 43 doktor istifa dilekçesi verdi
Üniversite idari personeline tayin hakkı geliyor!
Öğrenci tacizinden kurtulamayan akademisyen 'koruma kararı' aldırdı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı
Üniversitelerde derslerin yüzde 40'ı uzaktan olacak
Satılık çok kiralık yok
Süt fiyatları dizginlenemiyor
Her akşam anneye gitmek boşanma sebebi sayıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2
gitmek mi kalmak mı zor 1
şu an çalan şarkı 2
hasta olduğu halde rapor almamak 2
artık seninle biz düşman bile değiliz 1
ders çalışmak yerine sözlüğe yazmak 1
eylül 1
İlkokul öğretmenim 1
Ne yapalım dağılalım mı? 1
zeytinyağı 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam