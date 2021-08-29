Türk-İş'ten üye sendikalara Kovid-19 aşısı genelgesi
|29 Ağustos 2021 12:32
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), bağlı sendikaların genel başkanlıkları, bölge ve il temsilciliklerine genelge göndererek, Kovid-19 aşısı konusunda tereddüt yaşayan yurttaşların aşılanması için bilgilendirme faaliyetinde bulunulmasını istedi.
Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, genelgenin, Genel Başkanı Ergün Atalay ile Genel Sekreter Pevrul Kavlak'ın imzasıyla gönderildiği belirtildi.
Açıklamaya göre genelgede, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının sosyal ve ekonomik zararlara yol açtığı vurgulandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan tabloların yürekleri incittiği, vefat edenlerin geride üzüntü ve keder bıraktığı belirtilen genelgede, "Ülkemizde bir yandan halk sağlığı alanında çalışmalar yürütülürken diğer yandan da salgının ekonomik sonuçları ile mücadele edilmektedir. Eylül ayı itibariyle okulların açılması ve yüz yüze eğitime geçilecek olması, bugün gelinen aşamada, salgınla mücadele faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesini zorunlu kılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Bilim insanlarının maske takmanın, sosyal mesafeye uymanın, hijyen kurallarına dikkat etmenin virüse maruz kalma ve yayma riskini azaltmaya yardımcı olacağının ancak yeterli olmayacağının vurgulandığı genelgede, aşılama faaliyetinin toplumsal bağışıklığın sağlanması ve ölümlerin azaltılması bakımından son derece önem taşıdığı hatırlatıldı.
Genelgede şunlar kaydedildi:
"Aşı farkındalığının sağlanmasında ve her bir yurttaşımızın aşılanmasının teşvik edilmesinde, toplumun en örgütlü kesimini oluşturan işçilerin ve üyesi oldukları sendikaların, önemli sorumluluğu bulunduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle, salgın ile mücadele etmemizde büyük öneme sahip olduğunu düşündüğümüz aşılama faaliyetine herkesin katılması, bu konuda tereddüt yaşayan yurttaşlarımızın da aşı olmaları için teşvik edilmesi doğrultusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması gerektiğine inanıyoruz."
Konfederasyon, genelgeyle birlikte "Çalışanlar için Kovid-19 Rehberi"ni de bağlı sendikalar ile bölge ve il temsilciliklerine gönderdi.
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