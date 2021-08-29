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3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Ordu'nun Korgan ilçesinde ailesinden 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.
|29 Ağustos 2021 12:33
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İlçeye bağlı Tepe Mahallesi'nin Eğlence mevkisinde dün henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Rahime, ağabeyi Murat Y. ile anneannesi Cennet G'yi silahla öldüren, babası Cemalettin Y'yi ise yaralayan F.Y'nin (14), Korgan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
İfadesi alındıktan sonra Korgan Adliyesine sevk edilen F.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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