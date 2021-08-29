Adana Demirspor'da ayrılık!
Süper Lig'de oynadıkları 3 maçta galip gelemeyen ve 2 puan toplayan Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba'nın görevine son verdi.
|29 Ağustos 2021 13:23
|+Aa- Yazdır
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, oynadıkları 3 maçta alınan 2 puanın ardından teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırma kararı aldı.
Mavi-beyazlı kulübün yönetim toplantısı sonrasında alınan karar Aybaba'ya iletilirken, Adana Demirspor milli takım arasında yeni teknik direktör arayışlarına başladı.
Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ve Kayserispor teknik direktör değişikliklerine gitmişti.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti
28 Ağustos 2021 21:47
|Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu okçuluğa ilgiyi artırdı
28 Ağustos 2021 11:40
|Cristiano Ronaldo yeniden Manchester United'da
27 Ağustos 2021 19:11
|Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
27 Ağustos 2021 16:27
|Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
26 Ağustos 2021 20:57
|UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
26 Ağustos 2021 20:17
|Basketbol salonları yüzde 50 kapasiteyle seyircilere açılacak
26 Ağustos 2021 19:19
|Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor... İşte yeni adresi
26 Ağustos 2021 15:55
|Fenerbahçe'den yeni adım: Kadın futbol takımı
26 Ağustos 2021 14:13
|Denizin üzerinden motosikletle geçti: Avrupa'dan Asya'ya 1.5 dakikada ulaştı
25 Ağustos 2021 20:19