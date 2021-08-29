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Adana Demirspor'da ayrılık!

Süper Lig'de oynadıkları 3 maçta galip gelemeyen ve 2 puan toplayan Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba'nın görevine son verdi.
29 Ağustos 2021 13:23
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Adana Demirspor'da ayrılık!

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, oynadıkları 3 maçta alınan 2 puanın ardından teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırma kararı aldı.

Mavi-beyazlı kulübün yönetim toplantısı sonrasında alınan karar Aybaba'ya iletilirken, Adana Demirspor milli takım arasında yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ve Kayserispor teknik direktör değişikliklerine gitmişti.
Memurlar.Net
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