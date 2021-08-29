Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) yapıldı.
|29 Ağustos 2021 13:38
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Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verildi. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.
YÖKDİL/2 Sınavı'nda İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında yapıldı.
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.
Sınav sonuçları 21 Eylül'de açıklanacak.
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