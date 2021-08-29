Afgan göçmenler için ABD'ye niyet, Uganda'ya kısmet

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da, tahliyelerde 31 Ağustos'a geri sayım sürüyor. Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesiyle hızlanan süreçte, güvenlik nedeniyle ülkeden tahliye edilen Afganların akıbeti ise merak konusu oldu. Washington yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana 111 bin 900 kişiyi ülkeden çıkardıklarını duyurdu.

25 FARKLI ÜLKEYE

Ancak bu kişilerin tamamının ABD'ye gitmediği, ABD dışındaki 25 farklı güvenli ülkeye yerleştirildiği ve bu ülkelerle geçici ikamet anlaşması yaptığı belirtiliyor. Alman Der Spiegelonline haber sitesine göre, ABD, Kabil'den çıkardığı Afganların bir kısmını Uganda, Ruanda, Arnavutluk, Kolombiya ve Meksika gibi ülkelerde beklemeye aldı. Hatta öyle ki, Afganistan'da faaliyet gösteren 250 kişilik özel kız yatılı okulu topluca Ruanda'ya nakledildi.

GERİ DÖNÜŞ UMUDU

Twitter'dan açıklamalarda bulunan yatılı okulun kurucusu Basij-Rasikh, Ruanda'da kaldıkları süreci "yurtdışında bir sömestr tatili" olarak nitelerken, bu durumun geçici olduğunu ve koşullar uygun olduğu takdirde tekrar ülkelerine geri dönmek istediklerini belirtti. Ruanda Eğitim Bakanlığı, tüm öğrencileri ve öğretmenleri ülkelerinde görmekten memnuniyet duyduklarını açıklarken, hükümete yakın gazeteler, okulun kendi inisiyatifiyle Ruanda'ya geldiğini yazdı. Der Spiegel ise "okul yönetiminin belki de tek seçeneğinin Ruanda olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'ya ise yaklaşık 2 bin Afgan göçmenin geçici olarak yerleştirildiği belirtiliyor. Uganda yönetimi bu konuda açıklama yapmaktan kaçınırken, yalnızca, lüks otellere yerleştirilen bu kişilerin tüm masraflarının ABD tarafından karşılandığı bilgisine yer verildi. Otellerin etrafında güvenlik arttırılmış.

ABD'DE 7 ÜSTE KALACAKLAR

Amerikan Washington Post gazetesi de, ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği 55 bin kadar Afgan mülteciyi, Amerika'daki 7 askeri üste tutacağını yazdı. Bu amaçla, belirlenen 7 üste ek lojman ve tesis inşa edilmeye başlandığı bildirildi. Kabil'den tahliyeler ise dün de sürdü.

'UÇAKTA 20 SAAT AÇ-SUSUZ BIRAKTILAR'

KABİL'den tahliye edilerek ABD'nin Virginia eyaletindeki Dulles Uluslararası Havalimanına getirilen Afganların, uçakların içinde ya da pistte 20 saate yakın süre aç ve susuz şekilde bekletilmesi tartışmalara yol açtı. Gelen tüm yolculara, koronavirüs testi ile biyometrik görüntüleme yapıldığı ve bu durumun saatler süren gecikmelere neden olduğu bildirildi. Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray sözcüleri yaptıkları açıklamalarda, bu durumun Sınır ve Gümrük Kontrol Birimi ekiplerinin yoğunluğundan kaynaklandığını ve pürüzlerin düzeltilmeye çalışıldığını kaydetti. Anadolu Ajansı da, Dulles Havalimanı'na gelen Afganların kollarında "Hello (Merhaba)" yazılı kolluklar olduğuna dikkat çekti.