https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Afgan göçmenler için ABD'ye niyet, Uganda'ya kısmet

ABD, Afganistan'dan 110 binden fazla insanı tahliye ettiğini duyurdu. Mültecilerin 55 bininin ABD'deki üslere götürüleceği, bir kısmının ise güvenlik kontrolünden geçirilene kadar Arnavutluk, Meksika, Kolombiya, Uganda ve Ruanda gibi 25 farklı ülkeye yerleştirildiği belirtildi.
29 Ağustos 2021 13:49
+Aa- Yazdır
Afgan göçmenler için ABD'ye niyet, Uganda'ya kısmet

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da, tahliyelerde 31 Ağustos'a geri sayım sürüyor. Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesiyle hızlanan süreçte, güvenlik nedeniyle ülkeden tahliye edilen Afganların akıbeti ise merak konusu oldu. Washington yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana 111 bin 900 kişiyi ülkeden çıkardıklarını duyurdu.

25 FARKLI ÜLKEYE

Ancak bu kişilerin tamamının ABD'ye gitmediği, ABD dışındaki 25 farklı güvenli ülkeye yerleştirildiği ve bu ülkelerle geçici ikamet anlaşması yaptığı belirtiliyor. Alman Der Spiegelonline haber sitesine göre, ABD, Kabil'den çıkardığı Afganların bir kısmını Uganda, Ruanda, Arnavutluk, Kolombiya ve Meksika gibi ülkelerde beklemeye aldı. Hatta öyle ki, Afganistan'da faaliyet gösteren 250 kişilik özel kız yatılı okulu topluca Ruanda'ya nakledildi.

GERİ DÖNÜŞ UMUDU

Twitter'dan açıklamalarda bulunan yatılı okulun kurucusu Basij-Rasikh, Ruanda'da kaldıkları süreci "yurtdışında bir sömestr tatili" olarak nitelerken, bu durumun geçici olduğunu ve koşullar uygun olduğu takdirde tekrar ülkelerine geri dönmek istediklerini belirtti. Ruanda Eğitim Bakanlığı, tüm öğrencileri ve öğretmenleri ülkelerinde görmekten memnuniyet duyduklarını açıklarken, hükümete yakın gazeteler, okulun kendi inisiyatifiyle Ruanda'ya geldiğini yazdı. Der Spiegel ise "okul yönetiminin belki de tek seçeneğinin Ruanda olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'ya ise yaklaşık 2 bin Afgan göçmenin geçici olarak yerleştirildiği belirtiliyor. Uganda yönetimi bu konuda açıklama yapmaktan kaçınırken, yalnızca, lüks otellere yerleştirilen bu kişilerin tüm masraflarının ABD tarafından karşılandığı bilgisine yer verildi. Otellerin etrafında güvenlik arttırılmış.

ABD'DE 7 ÜSTE KALACAKLAR

Amerikan Washington Post gazetesi de, ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği 55 bin kadar Afgan mülteciyi, Amerika'daki 7 askeri üste tutacağını yazdı. Bu amaçla, belirlenen 7 üste ek lojman ve tesis inşa edilmeye başlandığı bildirildi. Kabil'den tahliyeler ise dün de sürdü.

'UÇAKTA 20 SAAT AÇ-SUSUZ BIRAKTILAR'

KABİL'den tahliye edilerek ABD'nin Virginia eyaletindeki Dulles Uluslararası Havalimanına getirilen Afganların, uçakların içinde ya da pistte 20 saate yakın süre aç ve susuz şekilde bekletilmesi tartışmalara yol açtı. Gelen tüm yolculara, koronavirüs testi ile biyometrik görüntüleme yapıldığı ve bu durumun saatler süren gecikmelere neden olduğu bildirildi. Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray sözcüleri yaptıkları açıklamalarda, bu durumun Sınır ve Gümrük Kontrol Birimi ekiplerinin yoğunluğundan kaynaklandığını ve pürüzlerin düzeltilmeye çalışıldığını kaydetti. Anadolu Ajansı da, Dulles Havalimanı'na gelen Afganların kollarında "Hello (Merhaba)" yazılı kolluklar olduğuna dikkat çekti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması: MHP de 7'ye olumlu bakıyor
29 Ağustos 2021 13:10		 'FETÖ'ye sahip çıkan Yunanistan'ın 'kökten dincilikten' şikayet etmesi inandırıcı değil'
29 Ağustos 2021 10:46
Taliban ile 3.5 saatin perde arkası
29 Ağustos 2021 09:55		 Kılıçdaroğlu FETÖ'nün umudu oldu
29 Ağustos 2021 06:15
29 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
29 Ağustos 2021 00:01		 İçişleri Bakanı Soylu: Batılı ülkeler hala patinaj çekiyor
28 Ağustos 2021 22:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
28 Ağustos 2021 21:51		 Çavuşoğlu: Irak'taki PKK mevcudiyetini asla kabul etmeyiz
28 Ağustos 2021 21:48
Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?
28 Ağustos 2021 21:34		 Siyasi parti etkinliğine katılan polise soruşturma açıldı
28 Ağustos 2021 20:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:49 - Afgan göçmenler için ABD'ye niyet, Uganda'ya kısmet13:40 - Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı13:38 - Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı13:30 - Yargıtay, misafirhane ücretini eksik ödeyen müdürü affetmedi13:23 - Adana Demirspor'da ayrılık!13:10 - Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması: MHP de 7'ye olumlu bakıyor
12:55 - Gaziantep'te düğünde havaya ateş açılması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı12:33 - 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı12:32 - Türk-İş'ten üye sendikalara Kovid-19 aşısı genelgesi12:30 - Üniversitelerde Dijital Oyun Tasarımı bölümleri açılıyor12:27 - Her akşam anneye gitmek boşanma sebebi sayıldı12:25 - Tunceli'deki orman yangına 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor
12:10 - TUSAŞ yeni uydu ihracatına hazırlanıyor11:59 - Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi: Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor11:43 - Delta varyantı gebelerin Kovid-19'u ağır geçirmesine hatta ölümüne neden oluyor11:41 - 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı11:30 - Aile Bakanlığının 'güvenli kitap' listesine 45 yeni kitap eklendi
11:18 - Şentepe teleferiğinin yeniden başlaması için yurt dışından halat bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç kredilerine sınır getirildi
'3600 ek gösterge'nin kapsamı genişleyecek
Van'da 43 doktor istifa dilekçesi verdi
Üniversite idari personeline tayin hakkı geliyor!
Öğrenci tacizinden kurtulamayan akademisyen 'koruma kararı' aldırdı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı
Üniversitelerde derslerin yüzde 40'ı uzaktan olacak
Satılık çok kiralık yok
Süt fiyatları dizginlenemiyor
Her akşam anneye gitmek boşanma sebebi sayıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İlkokul öğretmenim 1
memur denince akla gelenler 2
kahveye giden erkekler 1
babaannemiz gibi yemek 1
ne olduğunu anlayamamak 1
karşıyakada izmirin gülü 1
gece gece sözlüğe yazmak 1
Sözlük yazarlarından beklentiler 1
mithat körler 1
şu an çalan şarkı 2
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam