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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında ilk toplantısını 23 Ağustos'ta gerçekleştiren Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) çalışmalarının devamı kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.
29 Ağustos 2021 14:09
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

Oktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı
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