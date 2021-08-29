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Erzurum'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi öldü.
29 Ağustos 2021 14:12
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Erzurum'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Oltu-Tortum karayolunun 13. kilometresinde Yaşar Yüce'nin (53) kullandığı 06 BG 9881 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Aras Kurt (41) yönetimindeki 25 NC 653 plakalı motosiklete çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, Aras Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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