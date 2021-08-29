Bakan Soylu, selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerine devam etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürdü.
|29 Ağustos 2021 14:45
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Soylu, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde çalışmaların sürdüğü dükkanları ziyaret etti.
Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan jandarma personeli ile de bir süre görüştü.
Ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Soylu, son çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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