Pozitif gelinin düğünü mahallelinin kabusu oldu
|29 Ağustos 2021 15:13
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Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesi'nde yaşayan Halise N. A. ile Muhammet S. çifti, 22 Ağustos günü mahalledeki okulun bahçesinde düzenlenen düğün ile hayatlarını birleştirdi. Düğünün ertesi günü rahatsızlanan gelin, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı korona virüs testi pozitif çıkınca, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü.
Kırsal mahalleye gelen filyasyon ekipleri, düğünde gelin ile yakın temas eden kişilerle irtibat kurdu. Filyasyon ekiplerinin çalışmaları ve şikayetleri ortaya çıkan vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurmaları üzerine gelin Halise N.'nin ardından damat Muhammet S. ile birlikte düğüne katılan 23 kişi daha testlerinin pozitif çıkması veya temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı.
Kırsal Kolak Mahallesi'nde düğünün ardından bir anda korona virüs vaka patlaması yaşandı. Hızlı bir şekilde mahallede önlemleri artıran Çameli Kaymakamlığı, temaslı olabilecek veya şikayetleri oluşan vatandaşların bir an önce filyasyon ekipleriyle irtibata geçmesi için uyarı yaptı. Mahalledeki pozitif vaka sayısında ciddi bir artış yaşanması durumunda, toplu karantina tedbirinin uygulanabileceği belirtildi.
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