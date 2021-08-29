Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kardeş acısı
|29 Ağustos 2021 15:14
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Başkan Böcek acı haberi sosyal medya hesabından, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte Ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum" paylaşımıyla duyurdu.
Turizm ve taşımacılık sektöründe çalışan Şedi Böcek (63), iki hafta önce korona virüs teşhisiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Aynı anda eşi ve çocuğuyla birlikte tedavi gören Şadi Böcek'in eşi ve oğlu tedavinin ardından taburcu edildi ancak kendisi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Üç çocuk babası olan Şadi Böcek'ten bugün acı haber geldi. Ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek acı haberi sosyal medya hesabından, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum" ifadeleri ile duyurdu.
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