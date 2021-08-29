OGM, 13 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı
Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesinin Taşağıl Mahallesi'nde 2008'de çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeşermiş halinin fotoğraflarını paylaştı.
|29 Ağustos 2021 15:33
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Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "#YeşilVatan" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Bu orman, 2008 yılında çıkan yangınlarda kül olmuştu. Hepsi küllerinden yeniden doğdu. Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en ideal yöntemlerle yeşillendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Fotoğraflarda bölgenin çam fidanlarıyla kaplandığı ve yemyeşil bir görüntüye kavuştuğu görülüyor.
Bu orman, 2008 yılında çıkan yangınlarda kül olmuştu.Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 29, 2021
Hepsi küllerinden yeniden doğdu.
Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en ideal yöntemlerle yeşillendirmeye devam edeceğiz.#YeşilVatan
📍Antalya / Manavgat - Taşağıl pic.twitter.com/hZT5394wpj
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