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Maden işletmelerine 850 bin lira hibe desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında, maden iş yerlerine toplamda 850 bin lira destek sağlandığını açıkladı.
29 Ağustos 2021 15:48
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Maden işletmelerine 850 bin lira hibe desteği

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 ilde 80 yer altı maden işletmesinin faydalanıcısı olduğu MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında ikinci destek ödemelerini yaptı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen bu programda, maden iş yerlerine toplamda 850 bin lira destek sağlandı. İş yeri başına 38 bin liraya varan destek ödemeleri yapıldı. Bu kapsamda mayıs ayı için ödeme kriterlerini sağlayan 76 maden iş yerine ödeme gerçekleştirildi.

24 AY DESTEK VERİLİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş yerlerine verilen bu desteği, yer altı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak veriyor. Destek için, iş yerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin iş veren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Destekten, ortalama çalışan sayısı en az 20 olan yer altı metal madenleri ve ortalama çalışan sayısı en az 50 olan yer altı kömür madenleri faydalanıyor. Verilebilecek maksimum destek, çalışan başına 15 euro olarak kaydedilirken, ödemeler iş yerlerinin harcamalarına göre belirleniyor. Finansal desteğin yanı sıra teknik rehberliği de içeren bu destek 24 ay boyunca veriliyor.
DHA
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